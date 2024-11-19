Около 50 режиссеров отказались снимать сериал Жигунова об СВО

Около 50 режиссеров отказались снимать новый многосерийный фильм Сергея Жигунова «Порода», сюжет которого тесно связан с СВО, рассказал сам кинематографист в беседе с NEWS.ru. По его мнению, люди не понимают, что происходит вокруг, потому и принимают такие решения.

У меня ощущение, что в большинстве случаев это происходит по незнанию, с чем в том числе должна бороться наша картина. Люди не знают истории, не понимают, что происходит и почему, — объяснил Сергей Жигунов.

По его мнению, во всем виновато либеральное движение, которое не менее 20 лет толкало россиян «к европейским ценностям». В результате, как считает Жигунов, возникло «внутреннее сопротивление».

Оно толкало к совершенно другому видению жизни, тихонечко исключало патриотическую составляющую. Это привело к такому внутреннему сопротивлению, что многие считают, что они там (в Европе. — NEWS.ru), — пояснил Жигунов.

Сюжет «Породы» охватывает 100 лет — от начала XX века до наших дней — и разворачивается вокруг донбасской семьи. На примере судеб отдельных людей подробно рассказывается история Донбасса и страны в целом. Жизнь героев в их родном Донецке меняется год за годом, а вместе с ней переворачивается мировоззрение людей, ощущение времени и роли человека в нем.

Главных героев в детстве сыграют Ксения Утехина и Данила Краснов, а роли взрослых персонажей исполнят Екатерина Климова и Сергей Марин.

Это очень лихая история, в первую очередь — человеческая, о сложнозаплетенных отношениях, в которые постепенно добавляется некая политическая составляющая. Никто из героев не думал о ней, пока был молодым, горячим, их интересовали другие вещи. Постепенно личная жизнь персонажей, их взаимоотношения, ненависть, месть, может, даже любовь переходят в плоскость политического противостояния, — добавил Жигунов.

Ранее в Сети вышел сериал об СВО «Резервисты». В нем рассказывается о роте мобилизованных студентов из Донецка, которая отправляется на штурм Мариуполя. В картине снялись настоящие военнослужащие, режиссером и сценаристом выступил донецкий постановщик Владимир Агранович — сын донбасского ополченца и командира батальона «Спарта» Александра Аграновича, который был тяжело ранен под Волновахой.