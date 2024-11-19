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Фильм «Папу маме заверни», 2024 год: что известно о новогодней комедии с Дмитрием Нагиевым

В начале декабря 2024 года в российский прокат выйдет фильм «Папу маме заверни». Это новогодняя комедия для всей семьи, главные роли в которой сыграют Дмитрий Нагиев и Екатерина Шпица. По сюжету девочка Вита (ее сыграет Виталия Корниенко — звезда новых «Папиных дочек») будет искать жениха для своей матери. «Лента.ру» рассказывает о сюжете и касте фильма, а также раскрывает дату его выхода.

Что известно о новогодней комедии «Папу маме заверни» с Дмитрием Нагиевым
© Lenta.ru

Главное о фильме

  • Страна: Россия
  • Жанр: комедия для всей семьи
  • Возрастное ограничение: 6+
  • Режиссер: Иван Архипов
  • Когда выйдет: декабрь 2024 года
  • В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Екатерина Шпица, Виталия Корниенко

Дата выхода

О фильме «Папу маме заверни» заговорили в ноябре 2023 года — тогда стартовал съемочный процесс. Ожидалось, что семейная комедия выйдет в прокат в декабре следующего года. Точную дату премьеры раскрыли в дебютном трейлере, вышедшем в ноябре 2024-го.

Премьера семейной комедии «Папу маме заверни» состоится 5 декабря 2024 года

За дистрибуцию картины отвечает компания «КарроПрокат». Она показывала в кинотеатрах и другие отечественные комедии — франшизу «Непослушник», киноверсию «Полицейского с Рублевки», фильмы «Мамы» и «Любовь-морковь».

По данным «Кинопоиска», премьеры фильма ожидают около полутора тысяч человек.

В начале 2024 генпродюсер и режиссер фильма Иван Архипов рассказал, что онлайн-премьера «Папу маме заверните» состоится в новогоднюю ночь. Пока неизвестно, в каком онлайн-кинотеатре можно будет посмотреть комедию.

Сюжет

В центре истории — молодая и обаятельная Екатерина (Екатерина Шпица). Она работает учительницей в школе и в одиночку воспитывает дочь Виту (Виталия Корниенко). Вита уверена, что для идеальной жизни маме Кате не хватает только одного — возлюбленного.

Чтобы осчастливить мать и наконец выдать ее замуж, Вита объединяется со своей крестной Соней (Анна Хилькевич) и отправляется на поиски подходящих кандидатов. Потенциальные женихи Кате не нравятся, и тогда Вита решается на смелую авантюру.

Девочка обращается в агентство необычных подарков, чтобы организовать маме самое удивительное свидание. Она хочет подарить Кате новогодний ужин с Юрием Черкасовым (Дмитрий Нагиев) — известным актером, в которого женщина влюблена еще со школы. Стоит такой сюрприз, очевидно, немало.

Чтобы заработать необходимую сумму, Вите и ее друзьям-музыкантам придется покреативить

Производство и создатели

За производство фильма «Папу маме заверни» отвечают кинокомпании Inferno и Viva, в создании картины также принимает участие студия «Ленфильм».

Режиссер, сценарист и генеральный продюсер картины — Иван Архипов. «Папу маме заверни» — его третий полнометражный фильм. До этого Архипов работал над приключенческо-подростковым «Квестом» и «Битвой пап», а также был одним из продюсером пятых «Елок».

Он признался, что решил самостоятельно снять фильм «Папу маме заверни», потому что устал разочаровываться в приглашенных специалистах. По словам Архипова, иногда режиссерам сложно понять, чего от них хотят продюсеры.

«Конечно, в нашей стране огромное количество талантливых режиссеров, но я на них пока не заработал, поэтому взял эту функцию на себя. Я уверен на 100 процентов, что фильмом «Папу маме заверни» я смогу ярко заявить о себе и о своей команде», — Иван Архипов, режиссер фильма «Папу маме заверни».

Вместе с Архиповым над новогодней комедией работали его коллеги по «Битве пап» — оператор Валерий Шарапов и художник-постановщик Сергей Шванаев. Продюсерами ленты выступили Виктория Гудз, Елена Семенова и Антон Мамин — все они участвовали в архиповском «Квесте». За монтаж картины отвечал Дмитрий Юшин («Один настоящий день»).

Съемки фильма Санкт-Петербурге в ноябре 2023 года. Съемочный процесс занял несколько месяцев — к концу января комедия «Папу маме заверни» уже перешла в стадию постпродакшна.

Кстати, изначально картина называлась «Папу маме заверните» — заголовок ленты слегка изменили одновременно с выходом первого трейлера. Видеоролик появился на YouTube-канале «Кинокомпания Карропрокат» 1 ноября 2024 года.

Актеры и роли

Главные роли в фильме «Папу маме заверни» сыграли Катерина Шпица и Дмитрий Нагиев. Шпице досталась роль матери-одиночке Кати, а Нагиеву — роль популярного актера, в которого женщина была влюблена в юности.

По словам Ивана Архипова, основные кастинговые решения были приняты еще на этапе написания сценария — роли создавались сразу под конкретных артистов.

«Под каждого актера, учитывая его характер, писали диалоги и действия. Именно после этого актеры, которым мы предлагали роль, видели в сценарии себя и с удовольствием соглашались», — рассказал режиссер.

Возможно, именно поэтому почти все имена героев фильма совпадают с именами актеров, которые их играют. Например, дочку Кати по имени Вита сыграла Виталия Корниенко — звезда новых «Папиных дочек» и сериала «Тетя Марта».

Какие актеры сыграют в фильме «Папу маме заверни»

  • Катерина Шпица («Топи») — Катя, молодая школьная учительница, мать Виты;
  • Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые») — Вита, дочь Кати;
  • Анна Хилькевич («Елки 2») — Соня, лучшая подруга Кати и крестная мать Виты. Мечтает выдать свою подругу замуж;
  • Дмитрий Нагиев («Физрук») — Юрий Черкасов, известный актер, ужин с которым становится подарком для Кати;
  • Роман Попов («Полицейский с Рублевки») — дядя Сережа, сосед Кати по дому, тайно влюблен в нее;
  • Даяна Гудз («Выиграть или победить») — Даяна, подруга Виты;
  • Максим Титов («Иные») — Макс, друг Виты;
  • Михаил Богдасаров («Майор Гром: Чумной Доктор») — директор агентства необычных подарков;
  • Михаил Тарабукин («Кухня») — директор школы, в которой работает Катя.

Одну из ролей в фильме сыграет юмористка и ведущая Надежда Сысоева. В касте картины также Бесо Гатаев («Мамы чемпионов»), Сергей Астахов («Девушки с Макаровым»), Олег Тактаров («Квест») и другие.

Конец 2024-го стал одним из самых продуктивных периодов в актерской карьере Дмитрия Нагиева. В ноябре в прокат выйдут комедии «Новый год в Березовке» и «Зять» с его участием, а в декабре зрители увидят новую часть «елочной» франшизы.

В фильме «Елки 11» Нагиев вернется к роли дяди Юры из «Елок новых» и «Елок последних». По сюжету, бывший сотрудник МЧС переквалифицировался в охранника, работающего в элитном коттеджном поселке.

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