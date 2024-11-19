Топ-15 лучших сериалов 2024 года

2024 год не успел закончиться, но успел подарить зрителям огромное количество достойных сериалов. Продолжения полюбившихся шоу, ремейки культовых проектов, громкие экранизации и оригинальные сериалы — все это вышло на экраны в 2024-м. «Лента.ру» публикует топ-15 лучших сериалов года. В подборку вошли российские и зарубежные проекты на любой вкус: масштабные исторические драмы, комедийные боевики и запутанные сай-файные истории.

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Лучшие зарубежные сериалы 2024 года

«Олененок»

Оригинальное название: Baby Reindeer

Жанр: триллер, драма, комедия

Платформа: Netflix

Сколько идет: 7 серий по 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.7

В главных ролях: Ричард Гэдд, Джессика Ганнинг, Нава Мау

Один из самых популярных сериалов года, который обсуждали, кажется, абсолютно все. Влюбленная сталкерша преследует комика-неудачника, которого ласково зовет Олененком.

Донни Данн (Ричард Гэд) мечтает стать успешным юмористом. Пока дела с выступлениями идут неважно, ему приходится работать барменом в одном из пабов Лондона. Однажды на работу к Данну приходит нелепая женщина по имени Марта (Джессика Ганнинг). Донни угощает странную посетительницу чаем — этот безобидный вежливый жест приводит к ужасающим последствиям.

Поначалу Марта приходит в паб каждый день, а потом начинает преследовать Донни и вне работы: отправляет сотни писем на e-mail, приходит к нему домой и даже находит контакты его родителей. Комик-неудачник хочет сообщить о сталкерше в полицию, но почему-то не находит в себе сил сделать это.

«Рипли»

Оригинальное название: Ripley

Жанр: криминальная драма, триллер

Платформа: Netflix

Сколько идет: 8 серий по 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 8.1

В главных ролях: Эндрю Скотт, Дакота Фаннинг, Джонни Флинн

Экранизация романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли» с Эндрю Скоттом в главной роли. Главная фишка шоу — стильный черно-белый визуал.

Обаятельный жулик Том Рипли (Эндрю Скотт) пытается разбогатеть в Америке шестидесятых. Когда на него выходит влиятельный предприниматель мистер Гринлиф (Кеннет Лонерган), Рипли понимает — в его сети наконец-то попала крупная рыба. Бизнесмен уверен, что Том дружит с его сыном Дикки (Джонни Флинн), прожигающим свое наследство в Италии, и просит вернуть его непутевого юношу домой.

Рипли соглашается помочь бизнесмену и отправляется в Европу. Жизнь молодого мажора и его жены (Дакота Фаннинг) оказывается просто идеальной — изобретательный мошенник быстро решает занять место Дикки.

«Фоллаут» (Fallout)

Оригинальное название: Fallout

Жанр: научная фантастика, приключенческий боевик, драма

Платформа: Prime Video

Сколько идет: 8 серий по часу

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.4

В главных ролях: Элла Пернелл, Аарон Мотен, Уолтон Гоггинс, Мойзес Ариас

Одна из самых успешных видеоигровых экранизаций последних лет. Узнаваемый постапокалиптический сеттинг и увлекательный сюжет, который понравится не только фанатам оригинальной серии игр.

В 2077 году весь мир пережил разрушительную ядерную войну. Человечеству пришлось скрыться от радиации в подземных бункерах, а те, кто не успел спастись, превратились в жутких бессмертных мутантов-гулей.

Через двести лет после катастрофы юная Люси (Элла Пернелл) впервые покидает Убежище. Девушка выбирается на поверхность, чтобы отыскать своего отца, похищенного бандитами-рейдерами. По пути она встретит Максимуса — солдата военно-религиозной группировки «Братство стали» — и жуткого охотника за головами мутанта Купера.

«Сегун»

Оригинальное название: Shôgun

Жанр: историческая драма, приключенческий боевик

Платформа: телеканал FX

Сколько идет: 10 эпизодов по часу

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.6

В главных ролях: Космо Джарвис, Анна Саваи, Таданобу Асано, Хироюки Санада

Этот исторический боевик в сеттинге средневековой Японии — переосмысление одноименного романа Джеймса Клавелла. Европеец попадает в Страну восходящего солнца и оказывается в центре политического противостояния. Неудивительно, что шоу продлили сразу после выхода первого сезона — размах здесь не уступает «Игре престолов».

В начале XVII века голландский корабль терпит крушение у берегов Японии. Один из выживших членов экипажа — британец Джон Блэкторн (Космо Джарвис). Плененный Блэкторн уверен, что вскоре погибнет от рук японцев, однако его знания спасают ему жизнь.

Постепенно Джон привыкает к местным обычаям и нравам. Ему удается обрести покровителя в лице влиятельного самурая Ёси Торанага (Хироюки Санада) — с появлением Блэкторна борьба за власть в стране выходит на новый уровень.

«Сочувствующий»

Оригинальное название: The Sympathizer

Жанр: историческая драма, комедия, боевик

Платформа: телеканал HBO

Сколько идет: 7 серий по 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 6.8

В главных ролях: Хоа Сюаньдэ, Роберт Дауни-младший, Тоан Ле, Фред Нгуен Кхан

Удачная смесь политической сатиры, исторической драмы и шпионского боевика. В основу «Сочувствующего» лег одноименный роман Вьет Тхань Нгуена, принесший автору Пулитцера. Шоураннер и режиссер первых трех эпизодов — Пак Чхан-ук, снявший культового «Олдбоя».

1970-е, Вьетнамская война в самом разгаре. В центре сюжета — безымянный военный (Хоа Сюаньдэ). Официально он служит при генерале из Южного Вьетнама, а на самом деле работает на северовьетнамский Вьетконг. Когда генерала переводят в США, подчиненный следует за ним. Оказавшись на американской земле, шпион продолжает сотрудничать с коммунистами — параллельно с этим он пытается приспособиться к жизни в новой стране и постепенно забывает, на чьей он стороне.

Одна из главных актерских находок «Сочувствующего» — Роберт Дауни-младший, практически неузнаваемый в гриме.

«Задача трех тел»

Оригинальное название: 3 Body Problem

Жанр: научная фантастика, детективная драма, триллер

Платформа: Netflix

Сколько идет: 8 серий по часу

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 7.5

В главных ролях: Джесс Хун, Бенедикт Вонг, Эйса Гонсалес, Лиам Каннингэм и другие

Эпичный сай-фай о первом контакте с инопланетным. В основе — китайский роман, ставший мировым бестселлером.

В конце 1960-х молодая китаянка-астрофизик Е Вэньцзе (Цэн Цзинэ) самовольно отправляет в космос послание для пришельцев. Ответ от внеземных цивилизаций приходит подозрительно быстро — кто-то настоятельно просит девушку больше никогда не искать контактов с инопланетянами.

Полвека спустя по всему миру начинают происходить странные события. Видные ученые, стоящие на пороге важнейших открытий, лишают себя жизни. Их ученики утверждают, что фундаментальные законы физики больше не работают, звезды в небе подозрительно мерцают, а перед их глазами возникает жуткий обратный отсчет. Возможно ли, что земляне обречены, а космическое послание предостерегало Е Вэньцзе не просто так?

«Дом Дракона» (2-й сезон)

Оригинальное название: House of the Dragon

Жанр: фэнтези, драма, боевик

Платформа: телеканал HBO

Сколько идет: 8 серий по часу

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.3

В главных ролях: Эмма Д’арси, Оливия Кук, Мэтт Смит, Рис Иванс и другие

Продолжение спин-оффа «Игры престолов». Во втором сезоне стало еще больше драмы и интриг. Стороны обзаводятся новыми союзниками, а редкие сражения уже приводят к ужасающим потерям — полномасштабная война «черных» и «зеленых» вот-вот начнется.

Пока самопровозглашенная королева Рейнира (Эмма Д’арси) пытается пережить гибель сына, ее супруг Деймон (Мэтт Смит) решает в одиночку подчинить себе один из древнейших замков Вестероса. В это же время Алисента Хайтауэр (Оливия Кук) пытается сохранить контроль над своим буйным сыном-королем. Брат короля Эймонд (Юэн Митчелл) и вовсе затевает собственную игру.

Главная радость сезона: в «Доме Дракона» наконец-то много драконов. Отдельное удовольствие — следить за жизнью новых (и весьма неожиданных) всадников.

«Джентльмены»

Оригинальное название: The Gentlemen

Жанр: комедия, криминальный боевик

Платформа: Netflix

Сколько идет: 8 серий по 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.0

В главных ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Дэниэл Ингс, Джоэли Ричардсон

Спин-офф «Джентльменов» Гая Ричи — с новыми героями, узнаваемой атмосферой, юмором и экшном. Сам маэстро комедийных боевиков выступил шоураннером, сценаристом и продюсером шоу, а также снял два первых эпизода.

После гибели отца потомственный аристократ Эдвард Холстед (Тео Джеймс) получает в наследство родовое поместье. Вскоре Эдди узнает, что за красивым фасадом скрывается настоящая бизнес-империя: под поместьем находится огромная конопляная ферма, приносившая доход его отцу.

Новость о нелегальном бизнесе не приносит молодому наследнику радости — оказывается, его старший брат задолжал крупную сумму денег опасным гангстерам. Продать поместье не получится — тогда за Эдди придут важные люди, контролирующие подпольную ферму. Холстеду придется с головой окунуться в британский криминальный мир, где деловые переговоры сложно отличить от разборки местных авторитетов.

«Шугар»

Оригинальное название: Sugar

Жанр: криминальный детектив, драма

Платформа: Apple TV+

Сколько идет: 8 серий по 40 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 7.4

В главных ролях: Колин Фаррелл, Кирби Хауэлл-Батист, Эми Райан, Деннис Буцикарис

Нуарный детектив, который с удовольствием ломает жанровые клише. При этом «Шугар» с уважением относится к своим детективным предшественникам — в кадре часто можно заметить «подмигивания» классике.

Джон Шугар (Колин Фаррелл) — частный детектив, который кажется идеальным. Он всегда одет с иголочки, с радостью помогает нуждающимся и прекрасно владеет иностранными языками. Он не любит насилие, но способен в одиночку справиться с кучкой негодяев.

Шугару поручают важное дело — отыскать Оливию Сигел, внучку известного голливудского продюсера. В прошлом у пропавшей девушки были проблемы с наркотиками, но ее дед уверен, что в этот раз ситуация куда серьезнее, чем очередной затянувшийся трип. Чтобы найти Оливию, обаятельному детективу придется вскрыть тайны семьи Сигел — даже если эти тайны начнут угрожать жизни Джона.

«Детективы с того света»

Оригинальное название: Dead Boy Detectives

Жанр: фэнтези, комедия, детектив

Платформа: Netflix Сколько идет: 8 серий по часу

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.5

В главных ролях: Джейден Реври, Джордж Рекстрю, Кассиус Нельсон, Бриана Куоко

Забавный мистический детектив. Сочный неоновый визуал, необычные главные герои и цепляющие своей абсурдностью второстепенные персонажи. Чарльз (Джейден Реври) и Эдвин (Джордж Рекстрю) лишились жизни, но не торопятся отправляться в загробный мир. Вместо этого призраки открыли свое детективное агентство и теперь расследуют самые запутанные сверхъестественные преступления.

Вообще, «Детективы с того света» — это спин-офф сериала «Песочный человек», снятого по одноименному роману Нила Геймана. Хоть события двух шоу и происходят в одной вселенной, не стоит ждать заметных сюжетных пересечений. «Детективы с того света» — проект с уже знакомым миром, но собственной эстетикой.

Несмотря на хорошие оценки зрителей и критиков, второй сезон «Детективов» не случится — из-за сексуального скандала вокруг Нила Геймана проект закрыли.

Какие еще зарубежные сериалы вышли в 2024 году

«Мистер и миссис Смит» — новый взгляд на культовый шпионский боевик из нулевых;

«Бриджертоны» (3 сезон) — продолжение откровенной костюмной драмы о любви, сексе и сплетнях аристократов;

«Полиция Токио» (2-й сезон) — американский журналист приезжает в Японию и быстро становится частью ее криминального мира. Второй сезон стал для шоу последним;

«Люди Икс ’97» — возвращение легендарных «Радиоактивных людей» из девяностых. Мультсериал о мутантах для взрослых — с улучшенной графикой и более современными сюжетами;

«Властелины воздуха» — полная героизма драма об американских авиаторах, рискующих жизнью во времена Второй мировой войны.

Лучшие российские сериалы 2024 года

«Она такая классная»

Жанр: комедия, драма

Платформа: KION

Сколько идет: 7 серий по 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5

В главных ролях: Денис Прытков, Лев Зулькарнаев, Валерий Степанов, Евгений Егоров

Немного нелепое, но очень забавное и искреннее роуд-муви о погоне за мечтой. Четверо непохожих друг на друга парней колесят по стране в разноцветной машине, напоминающей «фургончик тайн» из мультфильмов о Скуби-ду.

Двадцатисемилетний Артем (Денис Прытков) из Екатеринбурга наслаждается безработной и беззаботной жизнью. Да, его бросила девушка, но зато он купил билет на концерт любимой рок-группы и скоро поедет в Москву!

Внезапно в планы лоботряса вмешивается Леня (Лев Зулькарнаев) — молодой парень с расстройством аутистического спектра. Артем хочет доказать своей бывшей, что на него можно положиться, и предлагает гиперопекающей маме Лени последить за ее сыном. Планы окончательно рушатся, когда Леня заявляет, что влюбился в порноактрису, и им с Артемом нужно срочно ехать в Санкт-Петербург на ее поиски.

«Внутри убийцы»

Жанр: детективный триллер

Платформа: Кинопоиск HD

Сколько идет: 5 серий по 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4

В главных ролях: Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров

Детективно-психологический триллер в атмосфере мрачного Санкт-Петербурга. Сериал основан на одноименном романе-бестселлере израильского писателя Майка Омера, но адаптирован под российские реалии — маньяка здесь ищут на берегах Невы.

На улицах Петербурга появляется маньяк-душитель, превращающий своих жертв в забальзамированные скульптуры. Расследование поручают талантливому профайлеру Зое Волгиной (Анастасия Евграфова) и ее новому напарнику Тимофею Волоху (Тихон Жизневский). Волгиной нет равных в поисках самых жестоких серийных убийц, а вот с обычными людьми у нее почему-то не складывается.

Почерк преступника кажется Зое знакомым — похоже, именно он орудовал на улицах ее родного Троицка около двадцати лет назад.

«Игры»

Масштабная история о подготовке Олимпиады-80. Впечатляющий визуал, атмосферный саундтрек и Юрий Стоянов в роли Брежнева.

Конец 1970-х, Советский Союз готовится впервые принять у себя Олимпийские игры. Сын влиятельного функционера Игорь (Григорий Верник) устраивается на работу в олимпийский оргкомитет. Его начальница, идейная и принципиальная дочь военного Ирина (Мария Карпова), не собирается мириться с выходками избалованного юноши.

Свободолюбивому мажору и его гиперответственной руководительнице придется найти общий язык. На кону не только судьба Олимпиады, но и имидж СССР в глазах мирового сообщества.

«На автомате»

Жанр: криминальная комедия

Платформа: Кинопоиск HD

Сколько идет: 8 серий по 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1

В главных ролях: Слава Копейкин, Денис Косиков, Маргарита Галич, Агния Дитковските

Яркое криминальное драмеди о братьях-авантюристах. В одной из главных ролей — звезда «Слова пацана» Слава Копейкин. Сочные экшн-сцены, колоритные персонажи и неповторимая атмосфера российского юга.

У братьев Ромы (Слава Копейкин) и Жени (Денис Косиков), живущих в южном городке с говорящим названием Неясный, мало общего. Рома — безработный поэт, вечно витающий в облаках. Женя, в отличие от старшего брата, твердо стоит на ногах, работает в IT и пытается справиться с буйством гормонов. Единственное, что по-настоящему объединяет двух подростков — жажда быстрых денег.

Привычный тинейджерский быт разрушается, когда братья находят склад оружия в одном из старых гаражей. Недолго думая, Рома и Женя решают продать пушки в сети — проблемы не заставляют себя ждать.

«Неверные»

Цепляющий процедурал о сильной женщине, которая пытается справиться с собственными слабостями. Одна из лучших ролей Оксаны Акиньшиной.

Талантливый и опытный адвокат Ольга (Оксана Акиньшина) наблюдает за тем, как ее жизнь летит к черту. Сначала героиню бросил муж, а потом социальные службы лишили ее родительских прав. Виной всему запойный алкоголизм — из-за пьяного вождения и последующей аварии Ольга теперь не может общаться с сыном Леней (Алексей Сошин).

Разбитая героиня пытается взять себя в руки и вернуть тех, кого у нее отобрал алкоголь, и возвращается к адвокатской практике. Клиентами Ольги становятся известные люди, нуждающиеся в нестандартном решении их семейных проблем.

Какие еще российские сериалы вышли в 2024 году