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Лучшие сериалы 2024 года: топ-15 российских и зарубежных шоу, которые стоит посмотреть

2024 год не успел закончиться, но успел подарить зрителям огромное количество достойных сериалов. Продолжения полюбившихся шоу, ремейки культовых проектов, громкие экранизации и оригинальные сериалы — все это вышло на экраны в 2024-м. «Лента.ру» публикует топ-15 лучших сериалов года. В подборку вошли российские и зарубежные проекты на любой вкус: масштабные исторические драмы, комедийные боевики и запутанные сай-файные истории.

Топ-15 лучших сериалов 2024 года
© Lenta.ru

Лучшие зарубежные сериалы 2024 года

«Олененок»

  • Оригинальное название: Baby Reindeer
  • Жанр: триллер, драма, комедия
  • Платформа: Netflix
  • Сколько идет: 7 серий по 30 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.7
  • В главных ролях: Ричард Гэдд, Джессика Ганнинг, Нава Мау

Один из самых популярных сериалов года, который обсуждали, кажется, абсолютно все. Влюбленная сталкерша преследует комика-неудачника, которого ласково зовет Олененком.

Донни Данн (Ричард Гэд) мечтает стать успешным юмористом. Пока дела с выступлениями идут неважно, ему приходится работать барменом в одном из пабов Лондона. Однажды на работу к Данну приходит нелепая женщина по имени Марта (Джессика Ганнинг). Донни угощает странную посетительницу чаем — этот безобидный вежливый жест приводит к ужасающим последствиям.

Поначалу Марта приходит в паб каждый день, а потом начинает преследовать Донни и вне работы: отправляет сотни писем на e-mail, приходит к нему домой и даже находит контакты его родителей. Комик-неудачник хочет сообщить о сталкерше в полицию, но почему-то не находит в себе сил сделать это.

«Рипли»

  • Оригинальное название: Ripley
  • Жанр: криминальная драма, триллер
  • Платформа: Netflix
  • Сколько идет: 8 серий по 55 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 8.1
  • В главных ролях: Эндрю Скотт, Дакота Фаннинг, Джонни Флинн

Экранизация романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли» с Эндрю Скоттом в главной роли. Главная фишка шоу — стильный черно-белый визуал.

Обаятельный жулик Том Рипли (Эндрю Скотт) пытается разбогатеть в Америке шестидесятых. Когда на него выходит влиятельный предприниматель мистер Гринлиф (Кеннет Лонерган), Рипли понимает — в его сети наконец-то попала крупная рыба. Бизнесмен уверен, что Том дружит с его сыном Дикки (Джонни Флинн), прожигающим свое наследство в Италии, и просит вернуть его непутевого юношу домой.

Рипли соглашается помочь бизнесмену и отправляется в Европу. Жизнь молодого мажора и его жены (Дакота Фаннинг) оказывается просто идеальной — изобретательный мошенник быстро решает занять место Дикки.

«Фоллаут» (Fallout)

  • Оригинальное название: Fallout
  • Жанр: научная фантастика, приключенческий боевик, драма
  • Платформа: Prime Video
  • Сколько идет: 8 серий по часу
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.4
  • В главных ролях: Элла Пернелл, Аарон Мотен, Уолтон Гоггинс, Мойзес Ариас

Одна из самых успешных видеоигровых экранизаций последних лет. Узнаваемый постапокалиптический сеттинг и увлекательный сюжет, который понравится не только фанатам оригинальной серии игр.

В 2077 году весь мир пережил разрушительную ядерную войну. Человечеству пришлось скрыться от радиации в подземных бункерах, а те, кто не успел спастись, превратились в жутких бессмертных мутантов-гулей.

Через двести лет после катастрофы юная Люси (Элла Пернелл) впервые покидает Убежище. Девушка выбирается на поверхность, чтобы отыскать своего отца, похищенного бандитами-рейдерами. По пути она встретит Максимуса — солдата военно-религиозной группировки «Братство стали» — и жуткого охотника за головами мутанта Купера.

«Сегун»

  • Оригинальное название: Shôgun
  • Жанр: историческая драма, приключенческий боевик
  • Платформа: телеканал FX
  • Сколько идет: 10 эпизодов по часу
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.6
  • В главных ролях: Космо Джарвис, Анна Саваи, Таданобу Асано, Хироюки Санада

Этот исторический боевик в сеттинге средневековой Японии — переосмысление одноименного романа Джеймса Клавелла. Европеец попадает в Страну восходящего солнца и оказывается в центре политического противостояния. Неудивительно, что шоу продлили сразу после выхода первого сезона — размах здесь не уступает «Игре престолов».

В начале XVII века голландский корабль терпит крушение у берегов Японии. Один из выживших членов экипажа — британец Джон Блэкторн (Космо Джарвис). Плененный Блэкторн уверен, что вскоре погибнет от рук японцев, однако его знания спасают ему жизнь.

Постепенно Джон привыкает к местным обычаям и нравам. Ему удается обрести покровителя в лице влиятельного самурая Ёси Торанага (Хироюки Санада) — с появлением Блэкторна борьба за власть в стране выходит на новый уровень.

«Сочувствующий»

  • Оригинальное название: The Sympathizer
  • Жанр: историческая драма, комедия, боевик
  • Платформа: телеканал HBO
  • Сколько идет: 7 серий по 55 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 6.8
  • В главных ролях: Хоа Сюаньдэ, Роберт Дауни-младший, Тоан Ле, Фред Нгуен Кхан

Удачная смесь политической сатиры, исторической драмы и шпионского боевика. В основу «Сочувствующего» лег одноименный роман Вьет Тхань Нгуена, принесший автору Пулитцера. Шоураннер и режиссер первых трех эпизодов — Пак Чхан-ук, снявший культового «Олдбоя».

1970-е, Вьетнамская война в самом разгаре. В центре сюжета — безымянный военный (Хоа Сюаньдэ). Официально он служит при генерале из Южного Вьетнама, а на самом деле работает на северовьетнамский Вьетконг. Когда генерала переводят в США, подчиненный следует за ним. Оказавшись на американской земле, шпион продолжает сотрудничать с коммунистами — параллельно с этим он пытается приспособиться к жизни в новой стране и постепенно забывает, на чьей он стороне.

Одна из главных актерских находок «Сочувствующего» — Роберт Дауни-младший, практически неузнаваемый в гриме.

«Задача трех тел»

  • Оригинальное название: 3 Body Problem
  • Жанр: научная фантастика, детективная драма, триллер
  • Платформа: Netflix
  • Сколько идет: 8 серий по часу
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 7.5
  • В главных ролях: Джесс Хун, Бенедикт Вонг, Эйса Гонсалес, Лиам Каннингэм и другие

Эпичный сай-фай о первом контакте с инопланетным. В основе — китайский роман, ставший мировым бестселлером.

В конце 1960-х молодая китаянка-астрофизик Е Вэньцзе (Цэн Цзинэ) самовольно отправляет в космос послание для пришельцев. Ответ от внеземных цивилизаций приходит подозрительно быстро — кто-то настоятельно просит девушку больше никогда не искать контактов с инопланетянами.

Полвека спустя по всему миру начинают происходить странные события. Видные ученые, стоящие на пороге важнейших открытий, лишают себя жизни. Их ученики утверждают, что фундаментальные законы физики больше не работают, звезды в небе подозрительно мерцают, а перед их глазами возникает жуткий обратный отсчет. Возможно ли, что земляне обречены, а космическое послание предостерегало Е Вэньцзе не просто так?

«Дом Дракона» (2-й сезон)

  • Оригинальное название: House of the Dragon
  • Жанр: фэнтези, драма, боевик
  • Платформа: телеканал HBO
  • Сколько идет: 8 серий по часу
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.3
  • В главных ролях: Эмма Д’арси, Оливия Кук, Мэтт Смит, Рис Иванс и другие

Продолжение спин-оффа «Игры престолов». Во втором сезоне стало еще больше драмы и интриг. Стороны обзаводятся новыми союзниками, а редкие сражения уже приводят к ужасающим потерям — полномасштабная война «черных» и «зеленых» вот-вот начнется.

Пока самопровозглашенная королева Рейнира (Эмма Д’арси) пытается пережить гибель сына, ее супруг Деймон (Мэтт Смит) решает в одиночку подчинить себе один из древнейших замков Вестероса. В это же время Алисента Хайтауэр (Оливия Кук) пытается сохранить контроль над своим буйным сыном-королем. Брат короля Эймонд (Юэн Митчелл) и вовсе затевает собственную игру.

Главная радость сезона: в «Доме Дракона» наконец-то много драконов. Отдельное удовольствие — следить за жизнью новых (и весьма неожиданных) всадников.

«Джентльмены»

  • Оригинальное название: The Gentlemen
  • Жанр: комедия, криминальный боевик
  • Платформа: Netflix
  • Сколько идет: 8 серий по 50 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.0
  • В главных ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Дэниэл Ингс, Джоэли Ричардсон

Спин-офф «Джентльменов» Гая Ричи — с новыми героями, узнаваемой атмосферой, юмором и экшном. Сам маэстро комедийных боевиков выступил шоураннером, сценаристом и продюсером шоу, а также снял два первых эпизода.

После гибели отца потомственный аристократ Эдвард Холстед (Тео Джеймс) получает в наследство родовое поместье. Вскоре Эдди узнает, что за красивым фасадом скрывается настоящая бизнес-империя: под поместьем находится огромная конопляная ферма, приносившая доход его отцу.

Новость о нелегальном бизнесе не приносит молодому наследнику радости — оказывается, его старший брат задолжал крупную сумму денег опасным гангстерам. Продать поместье не получится — тогда за Эдди придут важные люди, контролирующие подпольную ферму. Холстеду придется с головой окунуться в британский криминальный мир, где деловые переговоры сложно отличить от разборки местных авторитетов.

«Шугар»

  • Оригинальное название: Sugar
  • Жанр: криминальный детектив, драма
  • Платформа: Apple TV+
  • Сколько идет: 8 серий по 40 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 7.4
  • В главных ролях: Колин Фаррелл, Кирби Хауэлл-Батист, Эми Райан, Деннис Буцикарис

Нуарный детектив, который с удовольствием ломает жанровые клише. При этом «Шугар» с уважением относится к своим детективным предшественникам — в кадре часто можно заметить «подмигивания» классике.

Джон Шугар (Колин Фаррелл) — частный детектив, который кажется идеальным. Он всегда одет с иголочки, с радостью помогает нуждающимся и прекрасно владеет иностранными языками. Он не любит насилие, но способен в одиночку справиться с кучкой негодяев.

Шугару поручают важное дело — отыскать Оливию Сигел, внучку известного голливудского продюсера. В прошлом у пропавшей девушки были проблемы с наркотиками, но ее дед уверен, что в этот раз ситуация куда серьезнее, чем очередной затянувшийся трип. Чтобы найти Оливию, обаятельному детективу придется вскрыть тайны семьи Сигел — даже если эти тайны начнут угрожать жизни Джона.

«Детективы с того света»

  • Оригинальное название: Dead Boy Detectives
  • Жанр: фэнтези, комедия, детектив
  • Платформа: Netflix Сколько идет: 8 серий по часу
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.5
  • В главных ролях: Джейден Реври, Джордж Рекстрю, Кассиус Нельсон, Бриана Куоко

Забавный мистический детектив. Сочный неоновый визуал, необычные главные герои и цепляющие своей абсурдностью второстепенные персонажи. Чарльз (Джейден Реври) и Эдвин (Джордж Рекстрю) лишились жизни, но не торопятся отправляться в загробный мир. Вместо этого призраки открыли свое детективное агентство и теперь расследуют самые запутанные сверхъестественные преступления.

Вообще, «Детективы с того света» — это спин-офф сериала «Песочный человек», снятого по одноименному роману Нила Геймана. Хоть события двух шоу и происходят в одной вселенной, не стоит ждать заметных сюжетных пересечений. «Детективы с того света» — проект с уже знакомым миром, но собственной эстетикой.

Несмотря на хорошие оценки зрителей и критиков, второй сезон «Детективов» не случится — из-за сексуального скандала вокруг Нила Геймана проект закрыли.

Какие еще зарубежные сериалы вышли в 2024 году

  • «Мистер и миссис Смит» — новый взгляд на культовый шпионский боевик из нулевых;
  • «Бриджертоны» (3 сезон) — продолжение откровенной костюмной драмы о любви, сексе и сплетнях аристократов;
  • «Полиция Токио» (2-й сезон) — американский журналист приезжает в Японию и быстро становится частью ее криминального мира. Второй сезон стал для шоу последним;
  • «Люди Икс ’97» — возвращение легендарных «Радиоактивных людей» из девяностых. Мультсериал о мутантах для взрослых — с улучшенной графикой и более современными сюжетами;
  • «Властелины воздуха» — полная героизма драма об американских авиаторах, рискующих жизнью во времена Второй мировой войны.

Лучшие российские сериалы 2024 года

«Она такая классная»

  • Жанр: комедия, драма
  • Платформа: KION
  • Сколько идет: 7 серий по 35 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5
  • В главных ролях: Денис Прытков, Лев Зулькарнаев, Валерий Степанов, Евгений Егоров

Немного нелепое, но очень забавное и искреннее роуд-муви о погоне за мечтой. Четверо непохожих друг на друга парней колесят по стране в разноцветной машине, напоминающей «фургончик тайн» из мультфильмов о Скуби-ду.

Двадцатисемилетний Артем (Денис Прытков) из Екатеринбурга наслаждается безработной и беззаботной жизнью. Да, его бросила девушка, но зато он купил билет на концерт любимой рок-группы и скоро поедет в Москву!

Внезапно в планы лоботряса вмешивается Леня (Лев Зулькарнаев) — молодой парень с расстройством аутистического спектра. Артем хочет доказать своей бывшей, что на него можно положиться, и предлагает гиперопекающей маме Лени последить за ее сыном. Планы окончательно рушатся, когда Леня заявляет, что влюбился в порноактрису, и им с Артемом нужно срочно ехать в Санкт-Петербург на ее поиски.

«Внутри убийцы»

Детективно-психологический триллер в атмосфере мрачного Санкт-Петербурга. Сериал основан на одноименном романе-бестселлере израильского писателя Майка Омера, но адаптирован под российские реалии — маньяка здесь ищут на берегах Невы.

На улицах Петербурга появляется маньяк-душитель, превращающий своих жертв в забальзамированные скульптуры. Расследование поручают талантливому профайлеру Зое Волгиной (Анастасия Евграфова) и ее новому напарнику Тимофею Волоху (Тихон Жизневский). Волгиной нет равных в поисках самых жестоких серийных убийц, а вот с обычными людьми у нее почему-то не складывается.

Почерк преступника кажется Зое знакомым — похоже, именно он орудовал на улицах ее родного Троицка около двадцати лет назад.

«Игры»

Масштабная история о подготовке Олимпиады-80. Впечатляющий визуал, атмосферный саундтрек и Юрий Стоянов в роли Брежнева.

Конец 1970-х, Советский Союз готовится впервые принять у себя Олимпийские игры. Сын влиятельного функционера Игорь (Григорий Верник) устраивается на работу в олимпийский оргкомитет. Его начальница, идейная и принципиальная дочь военного Ирина (Мария Карпова), не собирается мириться с выходками избалованного юноши.

Свободолюбивому мажору и его гиперответственной руководительнице придется найти общий язык. На кону не только судьба Олимпиады, но и имидж СССР в глазах мирового сообщества.

«На автомате»

  • Жанр: криминальная комедия
  • Платформа: Кинопоиск HD
  • Сколько идет: 8 серий по 30 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1
  • В главных ролях: Слава Копейкин, Денис Косиков, Маргарита Галич, Агния Дитковските

Яркое криминальное драмеди о братьях-авантюристах. В одной из главных ролей — звезда «Слова пацана» Слава Копейкин. Сочные экшн-сцены, колоритные персонажи и неповторимая атмосфера российского юга.

У братьев Ромы (Слава Копейкин) и Жени (Денис Косиков), живущих в южном городке с говорящим названием Неясный, мало общего. Рома — безработный поэт, вечно витающий в облаках. Женя, в отличие от старшего брата, твердо стоит на ногах, работает в IT и пытается справиться с буйством гормонов. Единственное, что по-настоящему объединяет двух подростков — жажда быстрых денег.

Привычный тинейджерский быт разрушается, когда братья находят склад оружия в одном из старых гаражей. Недолго думая, Рома и Женя решают продать пушки в сети — проблемы не заставляют себя ждать.

«Неверные»

Цепляющий процедурал о сильной женщине, которая пытается справиться с собственными слабостями. Одна из лучших ролей Оксаны Акиньшиной.

Талантливый и опытный адвокат Ольга (Оксана Акиньшина) наблюдает за тем, как ее жизнь летит к черту. Сначала героиню бросил муж, а потом социальные службы лишили ее родительских прав. Виной всему запойный алкоголизм — из-за пьяного вождения и последующей аварии Ольга теперь не может общаться с сыном Леней (Алексей Сошин).

Разбитая героиня пытается взять себя в руки и вернуть тех, кого у нее отобрал алкоголь, и возвращается к адвокатской практике. Клиентами Ольги становятся известные люди, нуждающиеся в нестандартном решении их семейных проблем.

Какие еще российские сериалы вышли в 2024 году

  • «Дядя Леша» — история простого дворника, который решил поиграть в Робина Гуда и попался с поличным. Актерский бенефис Тимофея Трибунцева;
  • «Чистые» — две сотрудницы подпольного публичного дома мечтают о свободе в дореволюционном Санкт-Петербурге;
  • «Комбинация» — история успеха первого советского герлз-бенда с Никитой Кологривым в роли находчивого музыкального продюсера;
  • «Преступление и наказание» — одна из самых громких премьер осени-2024. Новый взгляд на роман Достоевского, который пока что вызывает больше споров, чем одобрения;
  • «Я знаю, кто тебя убил» — вязкий детективный триллер о киднеппинге и мести. Жуткая история, в которой похититель постепенно начинает вызывать сочувствие.

Фильмы и сериалы
Неверная
Талантливый мистер Рипли
Мистер и миссис Смит
Песочный человек
Игра
Игра престолов
Люди Икс
Дэниэл Ингс
Таданобу Асано
Тихон Жизневский
Оливия Кук
Джеймс Клавелл
Анастасия Евграфова
Патриция Хайсмит
Мэтт Смит
Иван Добронравов
Эми Райан
Григорий Верник
Бенедикт Вонг
Вячеслав Чепурченко
Роберт Дауни-младший
Джонни Флинн
Эйса Гонсалес
Тео Джеймс
Кая Скоделарио
Валерий Степанов
Евгений Егоров
Мария Карпова
Колин Фаррелл
Роман Евдокимов
Лиам Каннингэм
Кеннет Лонерган
Нил Гейман
Элла Пернелл
Юрий Стоянов
Александра Бортич
Тимофей Трибунцев
Сергей Шакуров
Эндрю Скотт
Егор Дружинин
Оксана Акиньшина
Агния Дитковските
Netflix
Apple
Российские сериалы