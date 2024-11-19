Хавьер Бардем сыграет в сериале «Мыс страха»

Apple TV+ снимет сериал «Мыс страха», главную роль в котором исполнит Хавьер Бардем. Он также выступит продюсером, а помогать ему в этом будут Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг.

Сериал основан на пьесе ирландского драматурга Джона Д. Макдональда «Палачи», которая ранее уже ложилась в основу двух полнометражных фильмов: 1962 и 1991 годов.

В проекте будет 10 серий и он описывается как напряженный хичкоковский триллер. Съемки начнутся в следующем году.

По сюжету, Макс Кэди, бывший заключенный и опасный преступник, выходит из тюрьмы и начинает преследовать семейную пару адвокатов, Аманды и Стива Боуденов. Новый проект расширяет оригинальную историю, добавляя акцент на современных криминальных реалиях и психологическом триллере в духе Хичкока.

Спилберг продюсировал ремейк 1991 года, а Скорсезе выступил режиссером той версии.

Это не первый проект Бардема для Apple: актёр также снимается в фильме «Формула-1».