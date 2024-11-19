Чем запомнится боевик «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном

В параллельный прокат вышла «Миссия: Красный» — главный рождественский фильм этого года, в котором Дуэйн Джонсон сыграл боевого эльфа. «Лента.ру» рассказывает, удалось ли новой картине режиссера «Джуманджи» Джейка Кэздана создать настроение зимней сказки в середине ноября.

© Кадр из фильма

Накануне Рождества Санта-Клаус (Дж. К. Симмонс) совершает плановый тур по мегамоллам, чтобы пообщаться с детьми и уточнить список дел на праздничную ночь. Его сопровождает Каллум Дрифт (Дуэйн Скала Джонсон) — глава службы безопасности, для которого ближайшее Рождество должно стать последним после сотен лет работы. Каллум переживает кризис веры и хочет пожить другой жизнью. Однако отставку приходится отложить, поскольку Санта похищен прямо со своей скрытой защитным куполом базы. Похитительница — великанша Грила (Кирнан Шипка), которая хочет перекроить Рождество под себя. Для этого у нее есть список непослушных детей, которых она планирует насильно перевоспитать магическими методами. Невольным помощником Каллума вынужден стать Джек О’Мэйли по прозвищу Волк — наемник экстра-класса, который и помог Гриле вычислить местоположение Санта-Клауса.

Дата выхода: 16 ноября

16 ноября Страна: США, Канада

США, Канада Продолжительность: 2 часа 3 минуты

2 часа 3 минуты Режиссер: Джейк Кэздан

Джейк Кэздан В ролях: Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, Кирнан Шипка, Дж. К. Симмонс

Цепочка событий вокруг фильма «Миссия: Красный» выглядит так, будто для студии Warner Bros. это что-то вроде нежеланного ребенка. Прежде всего это касается даты выхода — для рождественской комедии ноябрь это все-таки рановато. Кроме того, в апреле в издании Wrap вышла статья, посвященная непрофессиональному поведению на площадке «Красного» Дуэйна Джонсона. По словам очевидцев из съемочной группы, актер опаздывал на смены на семь-восемь часов, из-за чего бюджет картины вырос на 50 миллионов долларов.

Кроме того, Скала возмущал всех своей привычкой писать в бутылочки, которые потом утилизировал специально нанятый артистом ассистент. Режиссер Джейк Кэздан и партнер Джонсона Крис Эванс встали на защиту коллеги, утверждая, что команда фильма была прекрасно осведомлена о том, что Скала по утрам тренируется. На площадку он приезжал с опозданием, но в кадр входил вовремя. За бутылочки с мочой Дуэйну, впрочем, все же пришлось извиниться.

У раннего проката, вероятно, есть вполне понятные основания: Санта-Клаусом и Эльфом в этом году в американском кино назначены «Носферату» Роберта Эггерса и Боб Дилан в исполнении Тимоти Шаламе из «Никому не известного» Джеймса Мэнголда.

Оба фильма выходят 25 декабря, так что прокат под них расчищают почти так же, как в России под «Любовь Советского Союза». Быть может, у дистрибьюторов даже есть фантазия по поводу нового «Барбенгеймера» именно под занавес года. «Бобферату» — почему нет? Так или иначе, «Красному» пришлось подвинуться, и сейчас картину ругают критики (33 процента cвежести на Rotten Tomatoes). При 250-миллионном бюджете сборы фильма за неделю достигли всего 38,9 миллиона долларов — индустриальные издания почти сладострастно предрекают картине Кэздана громкий провал. Возможно, причина в том, что перед премьерой Скала в шутку пообещал побить рекорды «Оппенгеймера».

Возмущение профессиональной публики удивляет в этой истории больше всего. Особенно на фоне успехов предыдущего проекта Кэздана и Скалы — дилогии «Джуманджи», которая, обладая куда более скромными художественными достоинствами, имела у критики успех. Вероятно, дело в переменившихся временах: от рождественской сказки как никогда ждут настоящего чуда, инъекции надежды, а не просто сезонной мягкой ревизии образов Санта-Клауса и его присных.

Тем не менее рождественские и новогодние ритуалы едва ли не единственные объединяют людей в западном мире, так что освежить их декор — дело безусловно благородное.

В последние годы образ Санта-Клауса примеряли на себя Курт Рассел («Рождественские хроники»), Мел Гибсон («Охота на Санту») и Дэвид Харбор («Жестокая ночь»). У Кэздана им стал Дж. К. Симмонс — лучшим выбором мог стать только Арнольд Шварценеггер, да и то лишь ради более гармоничного дуэта со своим преемником Скалой. Именно Джонсон — настоящий герой «Миссии: Красный», глава службы безопасности Санта-Клауса, которая носит название «Эльф». Своему партнеру в исполнении Эванса он предлагает вариант расшифровки «эти люди феноменальны».

Симмонс большую часть фильма проводит за кадром в заточении у ведьмы Грилы, которую позаимствовали из исландской мифологии. Кирнан Шипка в этой роли невольно продолжает линию зловещих героинь из «Собирателя душ» и «Февраля» — замечательных хорроров Оза Перкинса. Еще одна угроза для героев — это рогатый Крампус, злой брат Санта-Клауса, проживающий в Германии. Наконец, авторское открытие сценаристов Криса Моргана и Хирама Гарсиа — организация MОРА, задача которой заключается в надзоре за сказочными существами по всему миру. В том, что ее возглавляет героиня Люси Лью, некоторые зрители наверняка увидят комментарий по поводу политической обстановки в мире и возросшей роли Китая.

На деле же Морган, Гарсиа и Кэздан в «Красном» создали собственный мир, в который вполне приятно погрузиться на пару часов. Это хай-тек-версия рождественской сказки, где Санта-Клаус живет в скрытом от глаз футуристическом мегаполисе, но в критический момент все решает старое доброе волшебство. В центре сюжета — два по-разному разочарованных мужчины. С одной стороны, Каллум Дрифт, переставший видеть в людях добро, с другой — Джек О’Мэйли, чьи волчьи принципы существования проходят проверку отцовством. Это не бог весть какая драматургическая конструкция, но высот Шекспира или хотя бы Джона Хьюза здесь и не требуется. Скала замечательно стареет и в совершенстве владеет игрой морщинками вокруг глаз, Эвансу образ хлыща и проныры с добрым сердцем идет куда больше, чем трико и щит Капитана Америки. С таким дуэтом в центре картины от Кэздана требовалось только держать бодрый ритм и не запороть несколько удачных гэгов. С этой задачей постановщик справился успешно.

Что же касается коммерческого провала, то здесь вопрос в системе подсчета. Изначально «Миссия: Красный» снималась для выхода на стриминговом сервисе Amazon, так что прокат — не более чем добавленная стоимость. И среди других стриминговых фильмов, выпущенных в кино, «Красный» показывает приличный результат. В формате домашнего просмотра картина наверняка обретет своих поклонников — тем более что на Amazon фильм выйдет как раз на Рождество.