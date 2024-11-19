Просмотр фильма "Свидетель" режиссера Давида Дадунашвили прошел в понедельник в Центре исторических исследований Каракаса. Кинопоказ был организован посольством РФ в Венесуэле и собрал более 100 зрителей.

"Фильм "Свидетель" помогает понять не только события, которые меняют мир, но и их истоки. Это напоминание о том, что правда сильнее страха и должна быть услышана", - сказал перед началом просмотра советник-посланник посольства РФ в Венесуэле Эдуард Соколов. "Мы видим трагические последствия госпереворота 2014 года на Украине, нарушение прав русскоязычного населения, неонацизм и агрессию против Донбасса. Через историю Даниэля Коэна фильм поднимает важные вопросы справедливости и борьбы за будущее, где ложь уступает правде", - подчеркнул российский дипломат.

Фильм рассказывает историю бельгийского скрипача-виртуоза Даниэля Коэна, который считал себя гражданином мира и верил в добро и справедливость. Однако в феврале 2022 года его гастрольная поездка в Киев навсегда изменила его жизнь. События специальной военной операции приводят музыканта в поселок Семидвери, где он становится свидетелем жестоких преступлений и кровавых провокаций. Теперь его цель - не только выжить, но и донести правду до всего мира.