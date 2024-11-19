Закончились съемки первого игрового фильма «Смешариков»

Съемки первого игрового фильма вселенной "Смешариков" завершились, сообщил ТАСС писатель и сценарист картины Сергея Лукьяненко. По его словам, выход в прокат приключенческой комедии "Космическая экскурсия" запланирован к концу 2026 года.

"Смешарики" сняты. <…>. Сейчас идет то, что называется постпродакшн. Все это собирается воедино. Работа небыстрая, но, как я понимаю, где-то через год, к концу следующего года будет закончена", - сказал Лукьяненко.

Сценарист отмечает, что в новой экранизации действие будет происходить в непривычном для зрителя мире "Смешариков".

"Я его назвал миром доброго будущего. То есть действие происходит на Земле в будущем. Там все достаточно хорошо, но герои попадают в определенные проблемы, и далее начинается соединение с мультипликацией", - добавил он.

Ранее создатели картины на очной защите авторских анимационных национальных фильмов Фонда кино рассказали, что по сюжету, Крош и Ежик находят странный прибор, переносящий их в компьютерную игру. В этой игре они - два мальчика, оказавшихся на терпящем бедствие космическом корабле. Но самое удивительное, что все им там кажется очень знакомым. Друзья намерены разобраться, в чем дело. Родителей главных героев сыграли Надежда Михалкова ("Лед 2", "Беспринципные") и Александр Устюгов ("Вампиры средней полосы", "Последний богатырь. Наследие").