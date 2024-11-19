Режиссер Карен Геворкян рассказал о своем отношении к мату в кино

Нецензурная лексика должна присутствовать в кинематографе, если она уместна, считает режиссер Карен Геворкян. По его мнению, запретить ее невозможно, она является частью русской души, культуры и сознания.

"Я сам не матерюсь. Избегаю этого. Но запретить мат в жизни невозможно, потому что это часть русской души, русской культуры, русского сознания. Те, кто это предлагает, не понимают, что они делают. Материться на улице, в трамвае, дома и так далее - это бескультурье, хамство и грубость. Но когда человек идет умирать, когда человек находится в критическом состоянии, это уже такая вещь, которую запретить нельзя. Когда, например, интеллигентные люди, сидят в ресторане и матерятся - это вульгарно, это некая поза. Культурные люди этого избегают без запретов", - сказал режиссер ТАСС на съемках фильма "Василий Теркин" в Муроме.

Геворкян также добавил, что мат в кинематографе можно использовать, когда он действительно уместен.

"К мату в фильмах я отношусь так: если уместен, он должен быть. Если неуместен, то это глупость", - сказал он.

Ранее на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России президент РФ Владимир Путин отреагировал на эмоциональное выступление актрисы Екатерины Гусевой, указав, что мат остается частью русского языка и бороться с его повсеместным употреблением можно, лишь повышая общую культуру.

"Василий Теркин" - первая полномасштабная экранизация поэмы Александра Твардовского, съемки которой планируют завершить в 2025 году. Фильм расскажет о фронтовой жизни солдата, который проходит всю Великую Отечественную войну, не теряя смелости и веры в победу. Теркин является вымышленным персонажем и собирательным образом советского солдата, который впервые появился на странице газеты "На страже Родины" в 1940 году во время советско-финляндской войны.