В Москве пройдет фестиваль уральского кино

На Урале давно и успешно развиваются кинокомпании, студии, киношколы и творческие объединения: снимают игровое, документальное и анимационное кино. Фильмы участвуют в кинофестивалях, получают высокие награды, но, как большинство картин, не признанных прокатом сугубо коммерческими, часто не имеют выхода к более широкому зрителю. Чтобы дать им возможность встретиться с публикой, Свердловская организация Союза кинематографистов России проводит в Екатеринбурге ежегодные Недели уральского кино. Теперь эта Неделя впервые пройдет и в Москве.

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Перед столичным зрителем предстанут загадочные и завораживающие истории, простые, но с необычными людьми, нетипичными сюжетами и новыми жанрами. В программе игровых, документальных и анимационных картин представлены более 40 фильмов, снятых кинопроизводящими студиями Екатеринбурга - Свердловской киностудией, "29 февраля", "СНЕГА", Студией анимации Инновационного центра, "Урал-Синема", "А-фильм" и другими. Среди московских премьер документальные фильмы о сегодняшнем состоянии малой авиации России, связывающей отдаленные регионы с "большой Землей" ("Большое небо малой авиации"), и о приме Свердловской музкомедии Марии Виненковой ("Дива Мария"), обширная программа анимационных короткометражек и фантазийный фильм Алексея Федорченко "Новый Берлин" - очередная киномистификация знаменитого мастера.

На Неделе уральского кино нет конкурса, жюри и наград. Зато есть живое общение с создателями фильмов. Показы проходят с обсуждением и вопросами из зала, что создает доверительную атмосферу, позволяет зрителям глубже погрузиться в мир кино.

С 26 по 28 ноября Центральный Дом кинематографистов станет местом встречи с некоторыми из новейших работ известных уральских режиссеров. Цель - познакомить зрителей с идентичностью уральского кинематографа, открыть новые имена и привлечь внимание тех, кто занимается кинопрокатом.

Подробная информация и бесплатная регистрация на сеансы доступны на сайте Центрального Дома кинематографистов.