Николай Бурляев представил свой отреставрированный фильм «Лермонтов»

Народный артист России Николай Бурляев представил в Ярославле свой фильм "Лермонтов", кинокартина была выпущена в 1986 году, но не попала в прокат. Отреставрированную авторскую версию фильма показали в понедельник в концертно-зрелищном центре "Миллениум" в Ярославле, передает корреспондент ТАСС.

Перед началом показа перед зрителями выступил муниципальный камерный мужской хор "Ярославль". После просмотра фильма состоялась творческая встреча с режиссером-постановщиком фильма и исполнителем главной роли Николаем Бурляевым. Он поделился с публикой непростой судьбой картины, режиссер рассказал, как добивался широкого проката для фильма 38 лет назад.

"Свою любовь, талант, профессионализм в этот фильм вкладывали около 5 тыс. человек. <…> Я не ждал, что этот фильм когда-нибудь выйдет, 38 лет тому назад он был негласно запрещен в прокате в СССР, который тогда начал перестраиваться, пришла перестройка. Не буду вам описывать все, что я прошел с этим фильмом, всю ту мясорубку, после которой люди, в общем-то, не выживают. После суда в Союзе кинематографистов, когда судят твои товарищи", - рассказал собравшимся зрителям Бурляев.

По его словам, в 80-е работать над фильмом о Лермонтове в Советском Союзе претендовали пять опытных режиссеров, для Бурляева же это был режиссерский дебют. Артист отметил, что суровая оценка коллег была продиктована политической повесткой.

"К власти на все уровнях пришли или либералы, или те, кто боялся против них что-нибудь говорить. В Союзе кинематографистов была такая же обстановка, вообще Союз (кинематографистов - прим. ТАСС) в 1986 "побежал" впереди перестройки. Эти ребята потребовали, чтобы фильм лег на полку. Успели сделать 1,5 тыс. копий до того, как был суд над этим фильмом", - сказал Бурляев.

В 2024 году "Лермонтов" вышел в прокат при поддержке киноконцерна "Мосфильм" и студии "Золотой витязь". Бурляев поблагодарил директора "Мосфильма" Карена Шахназарова за реставрацию картины, но отметил, что изначальное качество ленты было превосходным.