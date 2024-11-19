Фанаты не рады новостям о ремейке «Как приручить дракона»

Возможно, некоторым проектам нужно дать несколько лет настояться перед тем, как выпускать их на экраны — по крайней мере, так считают фанаты. Речь о live-action ремейке франшизы «Как приручить дракона» — о нём наконец-то появились свежие новости.

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Тлум.Ру разбирается, в чём речь и что об этой адаптации думают фанаты оригинальных мультфильмов.

Что там?

Издание Empire поделилось первым кадром из грядущего фильма — а в Сеть утекли ещё несколько скриншотов в плохом качестве. Сюжет всё тот же — главный герой, Иккинг — непутёвый и неуклюжий сын вождя викингов, который заводит дружбу с драконом вопреки местным устоям. Это запускает цепочку событий, в результате которых жизнь деревни викингов меняется навсегда.

Напомним, Иккинга в будущей экранизации играет семнадцатилетний актёр Мейсон Темз (вы могли видеть его в фильме по кинговскому «Чёрному телефону»), а Астрид — девятнадцатилетняя Нико Паркер (она засветилась в ремейке «Дамбо»). Режиссёром выступил Дин ДеБлуа. Он же работал над анимационной сагой, так что можно надеяться на хороший результат.

Складывается впечатление, что создатели и правда сильно постарались над тем, чтобы фильм получился реалистичным. Вот, что сообщил актёр Джерард Батлер, который играет в картине отца Иккинга, Стоика:

«Когда я носил меч, щит и шлем, которые и так невероятно тяжёлые, общий вес моей экипировки вместе с многослойной одеждой составлял 90 фунтов. Даже в самый холодный день я обливался потом, потому что в костюме было жарко, как в печке»

А вот зрители, кажется, не в восторге — они считают, что для съёмок ребута должно пройти чуточку больше времени (хотя бы лет двадцать), чтобы не переснимать историю бездумно, а придать ей более современное видение. Оригиналы выходили с 2010 по 2019 год — пока прошло не так уж много времени. Ещё одна претензия состоит в том, что картинка выглядит слишком серой и блёклой, особенно по сравнению с яркостью мультфильмов. К тому же, зрители банально подустали от бесконечной череды ремейков любимых историй — они хотят посмотреть что-нибудь новенькое.

Премьера фильма состоится 13 июня 2025 года.