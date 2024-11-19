Первый канал покажет «Треугольник печали» Рубена Эстлунда

Российская телевизионная премьера фильма «Треугольник печали» состоится на Первом канале 30 ноября 2024 год. Главные роли в сатирической комедии Рубена Эстлунда исполнили Харрис Дикинсон, Шарлби Дин, Златко Бурич, Вуди Харрельсон, Долли де Леон и другие.

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По сюжету, супермодели Карл и Яя решили, что их отношения должны быть построены на равенстве и взаимоуважении. Жизненные принципы молодых проходят проверку, когда они получают билеты на элитный круизный лайнер, где их компанией становится русский олигарх с женой и любовницей, британские торговцы оружием и сумасбродные старики. Скучающие всю неделю ждали торжественного ужина с капитаном корабля, но в назначенный вечер лайнер попадает в бурю, а наутро его захватывают террористы. Переживают нападение лишь несколько пассажиров и членов персонала, они выплывают на необитаемый остров. В изоляции обслуга берет верх над богачами, где Эбигейл, единственная добытчица еды, превращается в «капитана».

Фильм стал победителем 75-го Каннского кинофестиваля, получил призы Европейской киноакадемии (за лучший фильм и лучшую режиссуру), а также был номинирован на «Золотой глобус» и «Оскар».

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