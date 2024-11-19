Фильм «Вести из Непала» по рассказу Пелевина выйдет 22 ноября

22 ноября, в день рождения Виктора Пелевина, в онлайн-кинотеатре Кинопоиск состоится премьера фильма "Вести из Непала", который снят по одноименному рассказу писателя. Это седьмая экранизация произведений Пелевина. "Вести из Непала" стали дебютом не только для режиссера Михаила Балабина, но и для оператора-постановщика Павла Мачихина, известного по работе с группой Shortparis. Главные роли в фильме сыграли российские актеры Денис Зыков ("Нюрнберг", "Замерзшие") и Екатерина Высоцкая ("Черное море", "Ностальгия").

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В течение четырех лет творческая группа экранизировала этот одноименный рассказ Пелевина, впервые опубликованный в 1991 году и вошедший в сборники "Синий фонарь" и "Желтая стрела". Съемки проходили в Выборге. Над фильмом работала съемочная группа из 22 человек, в картине задействовано 38 актеров, а хронометраж ленты составил 27 минут. Виктор Пелевин предоставил группе права на экранизацию своего рассказа.

Проект уже успел завоевать признание, став финалистом восьми международных фестивалей и получив гран-при кинофестиваля Zilant в 2024 году, а также награду за режиссерский дебют на фестивале "Литература и кино".