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Фильмы Юрия Арабова, Алены Званцовой и Данила Иванова покажут на «Зимнем»

3-й Открытый российский фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в Москве 1-7 декабря. Площадками смотра станут кинотеатры "Художественный", "Иллюзион" и Москино Ангара.

В Москве пройдет фестиваль авторского кино «Зимний»
© Российская Газета

Сегодня объявлена конкурсная программа киносмотра. В нее вошли восемь российских кинопремьер.

В программе фестиваля представлены новогодняя комедия Данила Иванова о чиновнике-авантюристе "Операция "Холодно"" с Борисом Каморзиным, Михаилом Горевым и Марией Карповой, фильм ужасов "Шаман", рассказывающий о непростой судьбе проводника между миром живых и миром духов, в котором сыграли Марина Федункив, Олег Васильков, Амаду Мамадаков и Антон Зацепин, фантастическая драма "ON и Она" Евгения Корчагина, в центре внимания которой конфликт человека и новых технологий. Главную роль в футуристической идиллии, постепенно превращающейся в интеллектуальную схватку, исполнила Юлия Пересильд. Ее партнерами по съемочной площадке выступили Владимир Стеклов, Кирилл Зайцев, Никита Тарасов.

Зрители также увидят новую картину Алены Званцовой "День недели - любой" с Евгенией Крегжде, Михаилом Тройником и Дарьей Квасовой о непростых человеческих отношениях и трудностях выбора. Режиссер Кита Фрайхайт предложит вниманию жюри ленту о превратностях школьной любви "Сумма квадратов-катетов", в которой сыграли Даня Киселев, Евгения Каверау, Екатерина Волкова и Анфиса Чехова. Фильм Виктории Мокеровой "Чувства" с Ёлой Санько расскажет сразу две истории о странностях чувств, где безмерная любовь матери может погубить сына. Еще одним претендентом на призы кинофестиваля станет спортивная драма "Спид Стар" Алексея Амбросьева о трогательной дружбе жокея и скакуна-чемпиона по кличке Спид Стар.

В конкурсную программу кинофестиваля также вошла драма Юрия Арабова "Гирокастра", созданная совместно с албанскими кинематографистами. В центре сюжета - история, которая разворачивается в Албании в 60-е годы ХХ века. Выпускницы филфака МГУ вступает в конфронтацию с албанским диктатором и попадает в тюрьму.

Q&A с создателями фильмов проведет Надежда Королёва - главный редактор программы "Кино в деталях с Федором Бондарчуком".

"Зимний" откроется 1 декабря в кинотеатре "Художественный". Зрители и гости киносмотра увидят документальный проект Александра Родионова и Лизы Козловой "Жизнь Анатолия Гребнева", снятый к 100-летию со дня рождения одного из знаковых сценаристов отечественного кино. Фильм рассказывает о жизни и творчестве Анатолия Борисовича. Среди его работ - "Июльский дождь" Марлена Хуциева и сериал "Петербургские тайны", "Успех" с Леонидом Филатовым, "Прохиндиада, или Бег на месте" с Александром Калягиным, "Дневник директора школы" с Олегом Борисовым и многие другие. Показ пройдет в рамках специальной программы фестиваля "Московские премьеры".

В состав жюри кинофестиваля "Зимний" в 2024 году вошли ведущие российские кинематографисты. Оценивать конкурсные фильмы будут актриса театра и кино, народная артистка России Ирина Розанова, кинорежиссер, сценарист, актер театра и кино Сергей Тарамаев, режиссер, сценарист, актриса Любовь Львова, актер театра и кино, режиссер и сценарист Антон Филипенко. Возглавит жюри главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства Первого канала Сергей Титинков.

Напомним, что все показы фестиваля бесплатные, желающие смогут попасть в кино по регистрации на сайте.

Фильмы и сериалы
Прохиндиада, или Бег на месте
Петербургские тайны
Евгения Каверау
Антон Филипенко
Ела Санько
Антон Зацепин
Сергей Тарамаев
Кирилл Зайцев
Данил Иванов
Олег Васильков
Леонид Филатов
Евгения Крегжде
Анатолий Гребнев
Мария Карпова
Александр Родионов
Никита Тарасов
Марлен Хуциев
Александр Калягин
Евгений Корчагин
Юлия Пересильд
Олег Борисов
Юрий Арабов
Ирина Розанова
Екатерина Волкова
Владимир Стеклов
Анфиса Чехова
Марина Федункив
МГУ
Первый канал