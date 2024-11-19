В Москве пройдет фестиваль авторского кино «Зимний»

3-й Открытый российский фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в Москве 1-7 декабря. Площадками смотра станут кинотеатры "Художественный", "Иллюзион" и Москино Ангара.

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Сегодня объявлена конкурсная программа киносмотра. В нее вошли восемь российских кинопремьер.

В программе фестиваля представлены новогодняя комедия Данила Иванова о чиновнике-авантюристе "Операция "Холодно"" с Борисом Каморзиным, Михаилом Горевым и Марией Карповой, фильм ужасов "Шаман", рассказывающий о непростой судьбе проводника между миром живых и миром духов, в котором сыграли Марина Федункив, Олег Васильков, Амаду Мамадаков и Антон Зацепин, фантастическая драма "ON и Она" Евгения Корчагина, в центре внимания которой конфликт человека и новых технологий. Главную роль в футуристической идиллии, постепенно превращающейся в интеллектуальную схватку, исполнила Юлия Пересильд. Ее партнерами по съемочной площадке выступили Владимир Стеклов, Кирилл Зайцев, Никита Тарасов.

Зрители также увидят новую картину Алены Званцовой "День недели - любой" с Евгенией Крегжде, Михаилом Тройником и Дарьей Квасовой о непростых человеческих отношениях и трудностях выбора. Режиссер Кита Фрайхайт предложит вниманию жюри ленту о превратностях школьной любви "Сумма квадратов-катетов", в которой сыграли Даня Киселев, Евгения Каверау, Екатерина Волкова и Анфиса Чехова. Фильм Виктории Мокеровой "Чувства" с Ёлой Санько расскажет сразу две истории о странностях чувств, где безмерная любовь матери может погубить сына. Еще одним претендентом на призы кинофестиваля станет спортивная драма "Спид Стар" Алексея Амбросьева о трогательной дружбе жокея и скакуна-чемпиона по кличке Спид Стар.

В конкурсную программу кинофестиваля также вошла драма Юрия Арабова "Гирокастра", созданная совместно с албанскими кинематографистами. В центре сюжета - история, которая разворачивается в Албании в 60-е годы ХХ века. Выпускницы филфака МГУ вступает в конфронтацию с албанским диктатором и попадает в тюрьму.

Q&A с создателями фильмов проведет Надежда Королёва - главный редактор программы "Кино в деталях с Федором Бондарчуком".

"Зимний" откроется 1 декабря в кинотеатре "Художественный". Зрители и гости киносмотра увидят документальный проект Александра Родионова и Лизы Козловой "Жизнь Анатолия Гребнева", снятый к 100-летию со дня рождения одного из знаковых сценаристов отечественного кино. Фильм рассказывает о жизни и творчестве Анатолия Борисовича. Среди его работ - "Июльский дождь" Марлена Хуциева и сериал "Петербургские тайны", "Успех" с Леонидом Филатовым, "Прохиндиада, или Бег на месте" с Александром Калягиным, "Дневник директора школы" с Олегом Борисовым и многие другие. Показ пройдет в рамках специальной программы фестиваля "Московские премьеры".

В состав жюри кинофестиваля "Зимний" в 2024 году вошли ведущие российские кинематографисты. Оценивать конкурсные фильмы будут актриса театра и кино, народная артистка России Ирина Розанова, кинорежиссер, сценарист, актер театра и кино Сергей Тарамаев, режиссер, сценарист, актриса Любовь Львова, актер театра и кино, режиссер и сценарист Антон Филипенко. Возглавит жюри главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства Первого канала Сергей Титинков.

Напомним, что все показы фестиваля бесплатные, желающие смогут попасть в кино по регистрации на сайте.