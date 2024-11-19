Павел Деревянко и Надежда Михалкова снялись в комедии «Старый орел»

Жил-был на Северном Кавказе дедушка, который, даже оставшись единственным жителем села, не согласился покидать свой дом. Таков сюжет нового фильма «Старый орел». Персонаж Алика Караева, осетин Батраз Зелимханович, ни в какую не хочет подписывать документы о переезде, несмотря на уговоры нового главы администрации.

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Размышляя, как можно противостоять решению чиновников, он, начитавшись заметок об альпийских поселениях, разрабатывает план: превратить забытое всеми село в популярное у туристов экопространство. Правда, для этого ему потребуется помощь сына и внуков, которые уже давно стали городскими жителями и очень неохотно расстаются с комфортом.

В комедии сыграли Надежда Михалкова, Павел Левкин, Иса Новиков, Василий Гагиев, Сармат Нарткоев и другие. Образ местного чиновника Семена, для которого «один человек — не административная единица», воплотил Павел Деревянко.

«Съемки проходят в прекрасном и красивом месте — в Северной Осетии, я здесь впервые, тут такая красота вокруг и еще есть возможность захватить теплого лета — чудесно!» ― поделился впечатлениями актер Павел Деревянко.

Как рассказали в пресс-службе ОККО, «Старый орел» — дебютная режиссерская работа Мурада Ногмова, который ранее снимал рекламу и видеоклипы. Жанр картины режиссер определил как честная лирическая комедия.

«Если не уходить в смыслы, метафоры и знаменитое „что вы хотели сказать этим фильмом“, то это просто кайфовая история, интересная, необычная. Мы любим экспериментировать, браться за что-то новое. Это кино — не просто развлекательная и не глупая история, она со смыслами. По-взрослому сделанная, причем с крутейшей командой. Вернее, с наикрутейшей!» ― прокомментировал проект генеральный продюсер фильма Давид Цаллаев.

Продюсер фильма Таймураз Бадзиев раскрыл для «Это Кавказ» детали съемок в Северной Осетии.

Какое место выбрали для съемок?

― Селение Верхний Згид. Оно понравилось больше всего, подошло под задачи, которые стояли перед фильмом. Там сохранились элементы заброшенности, что нам для сюжета нужно. Но и, соответственно, есть уже элементы возрождения, что тоже немаловажно для нашего кино. Ну и, это потрясающее место, очень красивое.

По сюжету, в селе остался один житель, а в настоящем селе как обстоят дела?

― Здесь уже начинают заселяться люди, потихонечку деревня оживает. Местные старички привыкли быть в идиллии с природой, одни — и тут целая колония, 120−140 человек, приезжают на ПМЖ где-то на три месяца. Естественно, они сначала ворчали. Сначала были закрытые, а потом, наоборот, очень сильно сплотились и помогали, когда узнали, про что наше кино.

Когда ждать фильм?