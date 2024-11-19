В России появился спин-офф «Форсажа» благодаря стараниям локализаторов

19 декабря в России выйдет фильм Get Fast — боевик от режиссёра Джеймса Клэйтона, работавшего над «Неубиваемым». Лента расскажет историю вора-профессионала, который решает провернуть последнее дело с подельником — ограбить криминального босса и уйти на покой с кучей денег. Когда дерзкое ограбление идёт не по плану, вор сбегает с деньгами, но решает во что бы то ни стало спасти схваченного друга.

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В Россию картину привезёт дистрибьютор «Кинологистика». Прокатчик уже дал российское название ленте — «Форсаж. Полный вперёд!» При этом стоит понимать, что боевик не имеет отношения к знаменитой семейной саге «Форсаж» с Вином Дизелем — это полностью оригинальный проект. Интересно, что и в оригинальном названии авторы тоже отсылаются к культовой серии боевиков, где также используют слово Fast.

В актёрский состав Get Fast вошли Лу Даймонд Филлипс, Брэдли Страйкер, Ли Мадждуб, Алиша-Мари Ахамед, Фэй Рен, Филип Грэйнджер, Саймон Чин, Элан Росс Гибсон и другие.