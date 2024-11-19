В декабре на экраны выйдет «Возвращение Одиссея»

5 декабря в кинотеатрах стартует фильм Уберто Пазолини «Возвращение Одиссея». Премьера картины состоялась 7 сентября 2024 года на Международном фестивале в Торонто.

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Спустя 20 лет странствий Одиссея (Рэйф Файнс) выбрасывает на берег Итаки, измученного и неузнаваемого. Царь наконец вернулся домой, но многое изменилось в его государстве с тех пор, как он ушел сражаться в Троянской войне. Его любимая жена Пенелопа (Жюльет Бинош) стала пленницей в собственном доме, и многочисленные женихи преследуют ее, вынуждая выбрать нового мужа, который станет царем. Их сыну Телемаху (Чарли Пламмер), выросшему без отца, грозит смерть от рук претендентов, которые видят в нем препятствие в своей неустанной погоне за Пенелопой и властью. Одиссей тоже изменился. Измотанный войной и скитаниями, он больше не тот могучий воин, каким его помнит народ. Но он вынужден взглянуть в лицо своему прошлому, чтобы заново обрести силу, необходимую для спасения своей семьи и возвращения утраченной любви.

Съемки фильма проходили в нескольких живописных локациях: на греческом острове Корфу и на Пелопоннесе, полуострове на юге материковой Греции, а также в этрусском некрополе к северу от Рима.