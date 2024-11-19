Кинокритик Шнейдеров увидел в нейросетях угрозу для кинопрофессий

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил в пресс-центре НСН, что с развитием нейросетей могут пропасть некоторые «киношные» профессии, тогда как режиссер ИИ-фильма Светлана Астрецова заверила, что нейросеть сегодня - только инструмент для людей.

Из-за развития нейросетей могут полностью исчезнуть некоторые кинопрофессии, поэтому прошедшая громкая забастовка в Голливуде вполне объяснима, заявил в пресс-центре НСН кинокритик и ведущий программы «Синемания» Давид Шнейдеров.

«Посмотрев мультик («Маленькие ночные серенады» - первый нейроанимационный проект, - прим. НСН), я понял, почему в Голливуде были забастовки из-за нейросетей. Потому что я сразу задумался о том, какие кинопрофессии, кроме композитора, монтажера, исчезнут? Я подумал, а люди то зачем? Если достаточно одного грамотного программиста, который введет музыку и огромный набор картин художников», - отметил он.

Однако кинорежиссер, продюсер и поэт, автор и режиссер-постановщик проекта «Маленькие ночные серенады» Светлана Астрецова пояснила, что нейросеть сегодня еще не способна создать полноценный 12-минутный фильм, все равно необходимо человеческое участие, а ИИ является лишь инструментом.

«Несмотря на то, что наш проект позиционируется как нейроанимация, тем не менее он создан в соавторстве с искусственным интеллектом. Вернее, сначала мы рассматривали нейросеть как прикладной инструмент. Нейросеть должна была просто быть быстрым и талантливым исполнителем, которая профессионально воплотит наши идеи. Сегодня нейросеть не может создать полноценный 12-минутный фильм. Самая продвинутая нейросеть SORA создает минутный ролик, а чтобы создать даже пять минут фильма нужен монтажер. Все равно необходимо человеческое участие, так как сеть только компилирует картинки, там нет творчества и логики», - рассказала Астрецова.

Ранее глава Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск во время выступления на конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) заявил, что ИИ выйдет из-под контроля с вероятностью 10-20%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».