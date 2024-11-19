В Омске представят фестивальный хит — камерную драму о женской доле

Дебют режиссёра Вениамина Илясова, ставший хитом российских фестивалей, презентуют в омском кинотеатре.

21 ноября в Омске состоится премьера мелодрамы "Эра" (18+) - фестивального хита режиссёра Вениамина Илясова. Наш город оказался в числе тех, где пройдут специальные показы, и картину лично представят Вениамин Илясов и исполнительница главной роли Марианна Шульц. После презентации в Новосибирске "Эру" привезут в Омск. Показы также состоятся в Москве и Санкт-Петербурге.

В центре сюжета - огненно-рыжая женщина по имени Эра, которая переезжает после смерти матери в её дом на высоком утёсе (съёмки фильма проходили в живописнейших местах близ станицы Тамань). Вместе с Эрой переезжает её сын Андрей, прикованный к инвалидной коляске. Эра ищет "своего человека" в каждом встречном, пуская в свою жизнь и дом одного незнакомца за другим. Она надеется, что это изменит их с сыном жизнь к лучшему. В итоге на горизонте сначала появляется не снимающий майки Анатолий, с неясным криминальным прошлым, после чего его сменяет Алик, которому просто нужно российское гражданство. Наивная Эра настолько боится одиночества, что снова и снова становится жертвой проходимцев. С работой тоже не ладится, деньги кончаются, приходится продавать семейные ценности.

В одном из интервью Вениамин Илясов рассказывал, что написал сценарий в 2018 году, после чего ещё год ушёл на поиски продюсера и поиск финансирования. Затем процесс приостановился во время пандемии. В итоге на работу ушло почти пять лет.

- Эта история вдохновлена моим воспоминанием из Грузии: там я увидел мать и сына и понял - вот оно! Встреча с ними всё определила. А ещё это история моей бабули и моего дяди. У дяди ДЦП, и бабуля всю жизнь о нём заботилась. Странно, что я с самого начала о них не подумал, а уже написав и сняв фильм, понял, что это про моих близких тоже, - говорил он в интервью.

Фильм "Эра" - полнометражный дебют Вениамина Илясова, ставший хитом российских фестивалей, в числе которых фестиваль молодого кино "Новое движение" (лучший фильм, лучшее визуальное решение), кинофестивали "Восток & Запад. Классика и авангард" (лучшая женская роль), "Окно в Европу" (участник программы "Выборгский счёт"), "Зеркало" (приз имени Ивановского киноклуба "Экран и ты"), 48-го Международного кинофестиваля в Сан-Паулу (участник конкурса "Международная перспектива") и другие.

Как отмечают кинокритики, в фильме появляются визуальные отсылки к таким режиссёрам, как Педро Альмодовар, Сергей Параджанов или Рустам Хамдамов. У молодого автора, по их словам, получается "действительно красочное зрелище".

В картине также засветились известные артисты: от начинающего кинокарьеру премьера БДТ Геннадия Блинова до опытнейшего Фёдора Лаврова, которого раньше таким не видели (синефильский глаз обратит внимание и на камео Жана Даниэля, актёра-талисмана Киры Муратовой).

Специальный показ состоится 21 ноября в 19:30 в кинотеатре "Слава". После просмотра запланирована творческая встреча режиссёра и исполнительницы главной роли с гостями. Вход платный.