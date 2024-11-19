Исторический фильм «Злой город» перенесли на 30 января 2025 года

Кинокомпания «КарроПрокат» объявила о переносе исторического фильма «Злой город» на 30 января 2025 года. Изначально премьера картины должна была состояться на неделю раньше — 23-го числа.

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Напомним, лента расскажет о нашествии Хана Батыя на Русь в 1238 году. Полководец потратил два месяца на взятие города Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия. А когда, перебив всех защитников, наконец-то взял его, то повелел навеки забыть его имя и отныне именовать «злым городом».

В фильме сыграли Алексей Гуськов («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки»), Александр Метёлкин («Летучий корабль»), Леонела Мантурова («1941. Крылья над Берлином»), Артём Волобуев, Полина Чернышова, Алексей Шевченков и другие. Режиссёром выступил Константин Буслов («Калашников»).