Мультсериал «Муся, Чук и Станислав» представят 2 декабря

Новый российский анимационный сериал "Муся, Чук и Станислав" представят 2 декабря на телеканале "Карусель". В создании сценария принимали участие сотрудники МЧС России и Следственного комитета РФ, сообщила главный редактор телеканала "Карусель" Татьяна Цыварева на пресс-конференции в ТАСС.

© кадр из мультсериала «Муся, Чук и Станислав»

"Можно увидеть в эфире канала "Карусель" этот чудесный сериал 2 декабря. "Карусель" действительно остается главной детско-семейной, самой безопасной площадкой. <...> Мы точно можем быть уверены в работе, потому что сотрудники таких организаций, служб (МЧС России и Следственного комитета РФ - прим. ТАСС) тоже поучаствовали. Для нас это дополнительная гарантия того, что мы информируем нашу аудиторию корректно, правильно и совершенно безопасно", - сказала Цыварева.

Генеральный директор студии "Паровоз" Антон Сметанкин отметил, что для студии, которая занимается детским контентом, вопрос детской безопасности - это вопрос, над которым работа ведется ежедневно.

"Нам очень хотелось, чтобы вопрос детской безопасности, который актуален всегда, все-таки в детском контенте присутствовал, но не в такой строгой, образовательной, обучающей, назидательной форме, а в форме приключений, потому что все-таки ребенок с трех до восьми-десяти лет шалит, исследует мир. И в этом мире наша задача как взрослых - создать ему безопасные условия", - сказал он.

Старший государственный инспектор центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров отметил, что данный мультсериал облегчит работу прежде всего сотрудникам МЧС.

"У нас регулярно проходят профилактические беседы, визиты в школы, но мы не можем обхватить всю аудиторию, поэтому такие вот мультики поучительны прежде всего для самих детей, да и взрослых тоже, - отметил он.

В свою очередь глава организационно-аналитического отдела управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета РФ полковник юстиции Виктор Свечинов отметил, что опыт работы над подобным проектом - первый, но работалось очень легко и приятно.