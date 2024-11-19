Автор романа «Лавр» приоткрыл завесу тайны над экранизацией от Кустурицы

Писатель Евгений Водолазкин сообщил, что сербский режиссер Эмир Кустурица одобрил его сценарий для экранизации романа «Лавр», передает ТАСС. Он добавил, что кинодеятель будет придавать окончательный вид фильму. Отмечается, что Водолазкин является автором этого романа.

Эмир Кустурица — выдающийся режиссер, и окончательный вид фильму, конечно, будет придавать он. Я не хочу как-то его ограничивать в этом плане. Но сегодня он написал, что ему нравится присланный мною текст, — сказал автор.

Он отметил, что обсуждение сценария продолжается и создатели намерены найти ему наиболее подходящую форму, соответствующую духу романа. Писатель заявил, что не исключены жанровые эксперименты, так как материал для экранизации довольно сложен. По его словам, они стараются найти «какое-то неэвклидово решение».

Роман «Лавр» был опубликован в 2012 году и разворачивает свои события в Средневековой Руси, главный герой — врач с даром исцеления. Несмотря на свои способности, он не может спасти свою возлюбленную и принимает решение пройти земной путь вместо нее. За данное произведение Водолазкин был удостоен двух престижных российских литературных премий — «Ясная Поляна» и «Большая книга».

Евгений Водолазкин известен как талантливый прозаик и филолог, специализирующийся на древнерусской литературе. Он также автор таких романов-бестселлеров, как «Авиатор», «Брисбен». Его работы переведены на множество языков.

Ранее Кустурица заявил, что у голливудских фильмов есть хорошая динамика и технология, но в них нет души. По его мнению, российское кино не должно имитировать западное.