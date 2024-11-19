Названы лучшие музыкальные фильмы в истории

Список из 100 величайших музыкальных фильмов всех времен представил журнал IndieWire. Он составлен на основе голосования кинокритиков и авторов издания.

© кадр из фильма «Поющие под дождем»

Первое место занял биографический мюзикл Боба Фосса «Весь этот джаз», снятый в 1979 году и удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, четырех «Оскаров» и двух премий Британской киноакадемии. Вторую строчку заняла картина французского режиссера Жака Деми «Шербурские зонтики» с Катрин Денёв в главной роли. В 1964 году мюзикл получил две награды Каннского кинофестиваля, а также пять номинаций на «Оскар». Замыкает тройку лидеров экранизация классического бродвейского мюзикла «Поющие под дождем», снятая в 1951 году режиссерами Стэнли Донненом и Джином Келли, который также исполнил одну из главных ролей.

В топ-10 вошли также «Танцующая в темноте», «Жажда», «Вестсайдская история» (ремейк, снятый Стивеном Спилбергом в 2021 году, занял 97-е место), «Встреть меня в Сент-Луисе», «Люби меня сегодня», «Призрак рая» и «Красавица и чудовище» (оригинальный мультфильм 1991 года).

Топ-10 величайших музыкальных фильмов всех времен: