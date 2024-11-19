Ежегодная премия журнала «КиноРепортер» пройдет в Особняке на Волхонке

Журнал «КиноРепортер» проведет ежегодную премию «Событие года» 28 ноября 2024 года. Торжественный прием по случаю вручения премии объединит на один вечер более 100 выдающихся творческих деятелей.

На протяжении 12 лет команда журнала «КиноРепортер» под руководством бессменного главного редактора Марии Лемешевой бережно ведет летопись новейшей истории отечественного кинематографа. Каждая страница журнала — это документальное отражение современных этапов творческого и технологического развития киноиндустрии, театра и телевидения, сопровождаемое честным, глубоким и экспертным анализом как успехов, так и неудач.

Благодаря тому что «КиноРепортер» всегда был и остается не только верным спутником и единомышленником, но и полноправным партнером отечественных кинематографистов, премия журнала «Событие года» сегодня приобретает совершенно новое значение. Именно с журналом «КиноРепортер» российская киноиндустрия преодолевает глобальные вызовы, вместе ведет непрерывный поиск актуальных тем и форматов, новых подходов и нестандартных прорывных решений.

- Мы давно вышли за рамки просто журнала о кино, если не сказать, что сразу — в момент появления нашего первого номера. Создавая «КиноРепортер», мы видели своей миссией, своим долгом оказывать непрерывную поддержку российскому кинематографу и театру, вносить реальный вклад в развитие творческих индустрий. Именно поэтому, например, занимаемся организацией Дней российского кино в Сербии и Индии, проводим выставки к важным для страны датам и премию «Аванс» для самых перспективных молодых артистов, открывая новые имена. И конечно же, важна премия «Событие года», которой мы отмечаем и фиксируем главные успехи индустрии и артистов, — отметила главный редактор и редакционный директор «КиноРепортера» Мария Лемешева.

Российский кинематограф уже не первый год, несмотря на все жесткие санкции и ограничения, продолжает развиваться и вышел на новый творческий и технологический виток. Мария Лемешева уверена, что эти вызовы сделали всех только сильнее в профессиональном смысле.

- Государству, бизнесу, профильным организациям наконец-то удалось сосредоточиться на отечественной индустрии, на поощрении наших талантливых режиссеров, актеров, сценаристов, представителей других профессий в сфере кино, театра и телевидения. Это важный и долгожданный шаг. Хочется надеяться, что не без помощи «КиноРепортера» сегодня кино продолжает успешно развиваться. Вложения последних лет начинают окупаться и возвращаться любовью и доверием зрителя. Творческий и коммерческий успех новых лент все заметнее. Несмотря на то что нам грозили изоляцией, российские фильмы нарастили кассу и в прокате дружественных стран, составив достойную конкуренцию лентам из США и Европы, — добавила она.

«ИнтерМедиа» напоминает, что в 2023 году «Режиссером года» был признан Александр Велединский за свою масштабную работу «1993». «Актером года» — Иван Янковский за главные роли в сериалах «Фишер» и «Плейлист волонтера». «Актрисой года» стала Юлия Пересильд за главную роль в картине «Вызов» Клима Шипенко, которая была признана «Проектом года». В номинации «Прорыв года» победил Даниил Воробьев. «Героем года» назвали Чебурашку: зрительская любовь к нему помогла создателям одноименного фильма заработать около 7 млрд рублей. Картина стала самой кассовой в истории российского кинопроката. «Телеперсоной года» стала ведущая программ «Голос» и «Голос. Дети» Яна Чурикова, а «Открытием года» — Александр Олешко за сложную драматическую роль императора в спектакле Театра им. Вахтангова «Павел I». Премии в номинации «Сериал года» удостоился «Балет» Евгения Сангаджиева. Алла Сигалова получила за роль в нем награду «Мастер-класс года».

Лауреатами премии в разные годы становились Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Юлия Снигирь, Антон Златопольский, Евгений Миронов, Филипп Янковский, Виктория Исакова, Александр Петров, Максим Матвеев, Светлана Иванова, Юрий Борисов, Андрей Мерзликин, Юлия Александрова, Эдуард Артемьев, Алексей Рыбников, Анна Чиповская, Павел Деревянко, Михаил Боярский, Никита Кологривый, Ирина Купченко, Жора Крыжовников, Андрей Кончаловский, Стася Милославская, Сергей Пускепалис и многие другие.

Торжественный прием по случаю вручения премии «Событие года-2024» состоится в знаменитом архитектурном шедевре XVIII века — «Особняке на Волхонке».