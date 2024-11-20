Кинокритик оценил, уместно ли использование нецензурной лексики в кино

Нецензурная лексика может использоваться в отдельных эмоциональных сценах кинокартин, такие слова подчеркнут накал и динамику. Об этом Gazeta.SPb рассказал кинокритик Роман Григорьев, комментируя словам режиссера Карена Геворкяна о том, что запретить такую лексику в кино невозможно.

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«Зачастую матерные слова несут определенную словарную нагрузку. Тут ничего не поделаешь, это часть языка, нравится это кому-то там или не нравится. Применение всех этих слов должно быть дозировано, и, конечно, просто грязная речь неприемлема в любом случае», — сказал Григорьев.

По его словам, такие слова могут употребляться и в ходе проведения фестивальных или закрытых показов с определенной возрастной категорией, на которых нет детей. При этом эксперт добавил, что в целом в России есть закон, который обязывает цензурировать ленту в прокате.

Депутат Брянской областной думы, общественник Михаил Иванов до этого раскритиковал новую экранизацию романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Ему не понравилась выбранная лексика — по мнению Иванова, герои, живущие в XXI веке, не могут использовать слова вроде «давеча», «полноте» и «семипудовая купчиха». Кроме того, его смутили сцены насилия.