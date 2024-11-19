Фильм, после просмотра которого зрители звонят своим мамам

Фильм «Мама» входит в киновселенную «Хронос» — уникальный проект, основанный на повестях и рассказах Кира Булычёва. Любимый всеми с детства фантаст написал более 390 произведений. Киностудия «КБ» имени Кира Булычёва» выбрала 56 из них и сплела в киновселенную «Хронос», выстроенную вокруг человека, а не технологий, хотя и технический прогресс играет в этом мире важную роль.

Три первых эпизода киновселенной Кира Булычёва — «Поломка на линии», «Шум за стеной», «Временная связь» — вошли в альманах «Хронос». «Мама» — четвертый эпизод из цикла, ставший полнометражным фильмом.

Современного человека не удивить спецэффектами, визуальным рядом и бойким монтажом — тем важнее рассказывать захватывающие и эмоциональные истории, как это умел делать Кир Булычёв. Новые технологии, инструменты и находки кинематографа XXI века позволяют актуализировать сюжеты фантаста, приблизить их к сегодняшней реальности.

Эльбор Чернов, президент студии «КБ им. Кира Булычёва», продюсер:

«Среди советских фантастов Кир Булычёв всегда занимал особое место. Он одновременно и детский, и взрослый писатель, талантливый рассказчик, умело переплавляющий в своих книгах идеи ХХ и мечты XXI века. Мы стараемся построить с помощью Булычёва мост в мир будущего, куда мастер пытался заглянуть всю свою жизнь. Теперь, когда солнце будущего уже вышло из-за горизонта, мы решили еще раз вернуться к сюжетам Булычёва и претворить эти мечты в реальность, на большом экране».

Фантастическая мелодрама «Мама» — режиссерский дебют популярного актера Дмитрия Ендальцева. Главные роли в фильме играют молодые актеры — Николай Новосёлов, Ангелина Пахомова и Виктория Белосохова, а также признанные Полина Кутепова, Никита Тарасов и Михаил Евланов.

Дмитрий Ендальцев, режиссер:

“Фантастика – мой любимый жанр. Мне предложили попробовать себя в этом, я не смог отказаться от такого искушения. И идея фильма: беречь и ценить то, что имеешь сейчас, а не когда потерял – важная для обсуждения во все времена. Как-то так всё интересно совпало”.

Дмитрий Белосохов, генеральный продюсер и автор сценария: