Какие фильмы сделали осенний кинопрокат

Октябрь и начало ноября собрали кассу выше ожиданий рынка, это связано в первую очередь с качественным контентом, который «раскачал» зрителя, заявил НСН Роман Исаев. Октябрь перевыполнил план по кассовым сборам благодаря таким качественным отечественным картинам, как «Огниво», «Руки вверх!» и не менее ярким зарубежным ужастикам «Субстанция» и «Ужасающий 3». Об этом в беседе с НСН заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

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Фильмы «Огниво», «Руки вверх!» и «Возвращение попугая Кеши» обеспечили кинотеатрам рекордную по посещаемости прокатную неделю с начала года. Это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Так, «Огниво» заработал за первую неделю ноября почти 400 млн рублей, «Руки вверх!» - 123 млн рублей, а «Кеша» - 98 млн рублей. Исаев заявил, что среди осенних релизов провалом можно назвать только фильм «Любовь Советского Союза», который не нашел своего зрителя.

«Октябрь оправдал ожидания и даже перевыполнил, потому что и «Огниво» прекрасно работает, и два зарубежных ужастика «Субстанция» и «Ужасающий 3» очень хорошо сработали, «Граф Монте-Кристо», ну и российский релиз «Руки вверх!» также показал очень достойную кассу выше ожиданий рынка. Провалом можно назвать только единственный фильм - «Любовь Советского Союза», который, конечно, совершенно не смог раскачать аудиторию на поход в кинотеатры. Что касается тех релизов, которые сейчас дальше ожидаются к выходу, то «Зять» должен принести достойную кассу, и еще ряд фильмов. Поэтому октябрь и начало ноября действительно идут по очень позитивному сценарию с точки зрения бокс-офиса», - рассказал он.

По словам Исаева, залог успеха этих картин связан с их качеством и интересом у зрителей.

«Все очень просто. Это достойные фильмы, которые интересны аудитории, такие фильмы всегда работают и хорошо стоят на экранах с точки зрения посещаемости. Когда фильм не интересен зрителю, то он, начиная с первого уикенда, уже показывает слабые результаты, и потом кинотеатры его снимают. Плюс сарафанное радио - самый лучший ресурс рекламного продвижения», - пояснил он.

Делая первые наброски по итогам 2024 года, Исаев выразил надежду, что в список топ-10 войдет и картина «Домовенок Кузя», релиз которой намечен на 19 декабря, а также другие будущие премьеры.

«Думаю, по итогам года в топ-10 мы увидим вышеупомянутые нами фильмы, плюс те большие картины, которые выходили в начале года, это и «Холоп 2», и «Бременские музыканты», и «Онегин», и «Сто лет тому вперед». Думаю, туда добавится также «Домовенок Кузя» и еще ряд картин», - поделился он.

Ранее стало известно, что дату выхода фильма Клима Шипенко «Холоп 3» перенесли с 23 января 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».