Вышел первый трейлер фильма о легенде футбола и хоккея СССР Всеволоде Боброве

Онлайн-кинотеатр KION представил первый трейлер документально-художественного фильма "Бомбардир. Время Боброва".

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Картина расскажет о легенде советских футбола и хоккея Всеволоде Михайловиче Боброве. Премьера, которая состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 декабря, будет приурочена к 102-летию со дня рождения выдающегося многопрофильного нападающего.

В игровой части роль Всеволода Боброва сыграли четыре актера: Илья Феофилактов, Семен Сальников, Николай Кисличенко, Виталий Огарь.

Режиссеры - Егор Сальников ("Вернуть любой ценой"), Сергей Головецкий ("Суперсерия 72") и Екатерина Шевченко. Продюсер - Олег Капанец ("Лев Яшин. Вратарь моей мечты", "Гагарин. Первый в космосе").

В ролях также: Александр Жуков, Антон Бирюков, Анастасия Фурса, Людмила Титова, Виолетта Баринова.