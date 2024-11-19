Вышел трейлер фильма «Шаман» с Мариной Федункив и Олегом Васильковым

Трейлер фильма «Шаман» был представлен 19 ноября 2024 года. Главные роли в картине исполнили Юрий Майнагашев, Ляна Ондур, Марина Федункив, Олег Васильков, Амаду Мамадаков, Ананке, Янина Мелехова, Антон Зацепин, Анастасия Теплинская и другие.

© скриншот из фильма «Шаман»

- Старик-шаман просит духов отпустить его, - сообщается в синопсисе. - Он всю жизнь служил людям, которые требовали исполнить их желания, порой глупые, ничтожные, причиняющие зло другим. Никто ни разу не спросил его о богах, о смысле жизни, о том, почему люди страдают. Шаман разочарован в людях – в их алчности, злобе, мещанстве и низости. Он устал. Но за все надо платить – и алчущим славы, денег, власти, чужих мужей, и шаману, который вынужден быть проводником между людьми и духами. И плата за уход от служения – смерть.

Режиссером фильма стал Михаил Мерзликин, автором сценария – Анна Гурина, музыку написал Алексей Кичеев (все втроем они уже работали ране над картинами "Книга степей" и «Хам Арах»), саундтрек записала группа Nytt Land.

Производством занималась киностудия «Ветер перемен», а в российский прокат 16 января 2025 года фильм выпустит ООО «Центр кино». «Шаман» станет их первым релизом, как дистрибьютора. Премьера фильма состоится в конкурсной программе 3-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний»