Вышел тизер третьего сезона сериала «Шершни»

Компания Showtime опубликовала первый тизер третьего сезона сериала «Шершни». Из ролика стало известно, что продолжение шоу стартует 14 февраля 2025 года.

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В день премьеры выйдет два новых эпизода, а остальные восемь будут показывать по одному раз в неделю.

Видео доступно на YouTube-канале Yellowjackets. Права на видео принадлежат Showtime.

Напомним, сериал «Шершни» рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там.

Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет — главная интрига состоит в том, как именно они выбрались из леса и вернулись к нормальной жизни.