Мадонна хочет снять свой байопик за сто миллионов или превратить его в сериал

Певица Мадонна не оставляет идею снять автобиографический фильм. «ИнтерМедиа» напоминает, что работа над проектом началась в 2020 году. Сценарий Мадонна написала вместе с Диабло Коди («Джуно», «Талли»), собиралась сама занять режиссерское кресло, а также неоднократно появлялась инсайдерская информация о кастинге на главную роль. Но в результате фильм был поставлен на паузу, когда Мадонна решила отправиться в 2023 году в новый мировой тур. В начале 2024-го появилась информация о возобновлении работы над байопиком.

Как сообщила певица в соцсетях 19 ноября 2024 года, недавно она встречалась с продюсерами из Universal Pictures, но это пока не означает, что проект сдвинулся с мёртвой точки.

- После нескольких дней борьбы в Лос-Анджелесе, выслушивания продюсеров и агентов, я задаюсь вопросом: почему я не могу снять свой фильм, над которым работаю 4 года!!! – написала она. – «Уменьшите размер, уменьшите масштаб, думайте меньше», говорят они. Я поняла, что всё в моей жизни будет подвергнуто сомнению. Для меня нет легких поездок. Думаю, я должна быть благодарна... Это заставляет меня мыслить нестандартно. У меня не было нормальной жизни, поэтому я не могу сделать это обычным способом.

Певица даже предложила своим подписчикам подумать над тем, не стоит ли ей сменить формат и снять не фильм, а сериал:

- Мы не можем сжаться и сделать себя меньше. Если вы чего-то очень сильно хотите в жизни — вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы помочь вам это получить. Сделать ли историю своей жизни сериалом или художественным фильмом? Подумайте, прежде чем ответить!

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Мадонна попросила выделить ей бюджет в размере 100 миллионов долларов. Сумма показалась продюсерам проекта завышенной, и они попросили певицу сократить штат и остальные запросы. Но вместо этого артистка планирует достать нужную сумму каким-то альтернативным образом.

- Мадонна — перфекционистка, и у нее есть одна возможность рассказать свою историю, и она не собирается, чтобы ее рассказывали иначе, чем она хочет, - говорят источники из ее окружения.

Стало известно также, что первый вариант сценарий устроил продюсеров, но не певицу, а доработанный – наоборот. Теперь Мадонна всерьез размышляет над тем, чтобы доработать историю и снять сериал, так как «ее жизнь трудно вместить в два часа экранного времени».