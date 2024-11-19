«Отряд самоубийц: Миссия навылет» и «Миротворец» будут каноном для вселенной DC

Джеймс Ганн рассказал, что прошлые кинопроекты на основе комиксов DC не будут считаться каноном той Киновселенной, которую он строит с Питером Сафраном, за исключением отдельных случаев в виде «Отряда самоубийц: Миссия навылет» и «Миротворца».

© кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Первым проектом обновленной Киновселенной DC (DCU) станет анимационный сериал «Монстры-коммандос», который расскажет о группе наемников-монстров, работающих под началом Аманды Уоллер и выходящий 5 декабря.

«Практически все, что вышло до «Монстров-коммандос», не будет считаться частью новой вселенной, если только это не будет упомянуто в наших новых проектах. Правда в том, что почти весь «Миротворец» остается каноном, за исключением Лиги справедливости… с этим мы разберемся в следующем сезоне «Миротворца»», — сказал Ганн.

ДАЛЕЕ СПОЙЛЕРЫ К ПЕРВОМУ СЕЗОНУ «МИРОТВОРЦА»

Говоря о Лиги Справедливости, Ганн имеет ввиду появление супергеройской команды в финальной серии первого сезона «Миротворца. Там засветились все классические участники, но живьем показали только Аквамена Джейсона Момоа и Флэша Эзры Миллера, что идет в противоречие с планами на обновление персонажей и актерского состава.

Новая киновселенная DC станет полной перезагрузкой старого DCEU (расширенной вселенной DC), начавшейся с фильма «Человек из стали» 2013 года. В отличие от предыдущей франшизы, которая страдала от непоследовательности и разрозненности сюжетных линий, DCU будет строиться на единой концепции.

Следующими проектами DCU станут второй сезон «Миротворца», выходящий в августе 2025 года, и фильм «Супермен». Картина с Дэвидом Коренсветом в роли Супермена и Рэйчел Броснахэн в роли Лоис Лейн выйдет 11 июля 2025 года. Фильм станет основой новой вселенной, заложив ее главные принципы.