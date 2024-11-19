Военную драму «На сопках Маньчжурии» снимают в Китае

Москва, 19.11.2024 г. – В Китае продолжаются съёмки военной драмы телеканала НТВ «На сопках Маньчжурии». Картина расскажет о событиях Маньчжурской операции 1945 года: группа советских разведчиков отправляется в глубину оккупированного Китая, чтобы найти и уничтожить химический завод. Главные роли в картине исполнят Сергей Жарков и Александр Балуев. Проект создаётся Кинокомпанией «Тромедиа» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Август 1945 года. Маршал Василевский (Андрей Москвичев) проводит совещание в штабе Красной Армии – обсуждают операцию по освобождению Маньчжурии. Наступление планируется через несколько дней. Василевский спрашивает про химический завод в пригороде Харбина. По сведениям разведки, на этом заводе японцы разрабатывают опасное химическое оружие, при его взрыве погибнут сотни тысяч людей. Василевский требует ликвидировать завод, не допустив взрыва складов химического оружия.

- «На сопках Маньчжурии» – очень непростая картина, которая требует скрупулезной работы, - говорит режиссер-постановщик фильма Денис Нейманд. - Мне кажется, этот проект заинтересовал бы любого кинематографиста, потому что в нём очень много жанровых, интересных вещей: и экшен, и расследование, и экзотические приключения, и другая, китайская, культура. Кроме того, мы изображаем очень интересный исторический период в совершенно уникальном месте. Харбин – удивительный город, который был построен русскими людьми в конце XIX века, чтобы проложить железную дорогу. Этот город долгое время оставался русским, пока не был освоен китайцами, а мы показываем период, когда там происходит японская оккупация. Я думаю, мы покажем зрителю то, о чем он наверняка даже и не знает. Китайский город, в котором живут русские люди, а владеют им японцы – и всё это во время Второй мировой войны.

На дальневосточную станцию эшелон привез солдат, только что победивших в Европе, среди них небольшой разведвзвод. Именно ему предстоит найти японский химический завод. Среди бойцов – сержант Сан Ли по прозвищу Саня (Вадим Бадмацыренов) – балагур, душа компании, наполовину русский, наполовину китаец, а также его сослуживец Кузьмин (Иван Архангельский) – бывший студент института восточных языков. Чтобы получить достоверную информацию о месте нахождения завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. Кроме того, в разведгруппу включают старого агента Ивана Журавлёва (Сергей Жарков).

Пробираясь по Маньчжурским сопкам, Журавлёв ещё не знает, что столкнётся с генералом Исимурой, убившим 10 лет назад его семью. Теперь Исимура командует заводом и жутким концлагерем, где на живых людях испытывают действие смертельных химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенный под территорией завода

Часть съёмок картины прошла в Москве: например, в столице России были сняты сцены, действие которых разворачивается в военной части, а также сцены на железных дорогах. Затем съёмочная группа отправилась в Китай, где пройдёт основной пул съёмок: команда проекта задействует декорации киногородка Харбина – бедные деревни, старинные города и, конечно, природу этой страны.