В онлайн-прокат выходит сериал «Дети перемен»

21 ноября в онлайн-кинотеатрах Wink и Start выходит восьмисерийная криминальная драма «Дети перемен». Это один из самых ожидаемых проектов этого года. Режиссерами и авторами сценария выступили Сергей Тарамаев и Любовь Львова — авторы «Фишера» и «Черной весны». На дворе середина 1990-х. У водителя троллейбуса Флоры, которую играет Виктория Исакова, — трое детей от разных браков. У каждого из ребят своя компания и свои тайны. Старший, мечтающий об опере, Петя — правая рука местного криминального авторитета, в перерывах между убийствами он ходит на занятия по вокалу. Средний — Юра — хочет стать художником, но пока лишь разрисовывает афиши для кинотеатров. Младший — Руслан — еще школьник, он прогуливает занятия и продает китайский ширпотреб. В ролях — Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов.

© кадр из фильма

На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры. Авторы подчеркивают, что это не продолжение «Слова пацана». Это тоже криминальная драма, но написана она совершенно другим языком — по схеме, сформулированной Владимиром Набоковым, «жалость плюс красота». Красота, потому что в сериале много тонких любовных линий. А жалость, потому что красота должна умереть, говорит режиссер и сценарист Любовь Львова:

Любовь Львова режиссер и сценарист «Тут много наших личных историй. Это у нас копилось уже давно. Вообще, наверное, все наши произведения можно измерить вот этой формулой — «жалость плюс красота». Тема, которая, наверное, больше всего вообще нас волнует, и поэтому так или иначе мы рассказываем об этом. Здесь каждый герой в процессе очень сильно углубляется внутрь себя, и тут, может быть, даже каждый узнает что-то свое, о чем он не может сказать всем, но что в нем существует. Вот это вот углубление внутрь, мне кажется, будет интересно разным людям».

Язык и структура сериала действительно принципиально другие. Романтического настроения по отношению к бандитам нет. Наоборот — есть ирония и сочувствие по отношению ко времени и людям, жившим в нем. Если сравнивать с мировым кинематографом, то авторам здесь ближе всего творчество братьев Коэн, которые смешивают и гротеск, и юмор, и жестокость. Продолжает режиссер и сценарист Сергей Тарамаев:

Сергей Тарамаев режиссер и сценарист «Это время хоть и тяжелое, мрачное, но оно очень яркое, очень кинематографичное. Здесь существуют рядом и смерть, и любовь, и какие-то потерянные надежды, а у кого-то, наоборот, какие-то взлеты, перспективы. Там все на грани жизни и смерти, нет ровности, нет теплохладного существования у людей. Сериал не только про криминал. Он охватывает еще огромное количество людей, которые оказались в этом водовороте времени. Люба говорила, что очень много личных ассоциаций со своими родственниками, близкими людьми, друзьями. И, конечно же, в связи с этим возникает именно жалость. Мы любим и жалеем этих героев. Чтобы не прозвучало, что мы как-то романтизируем бандитов. Нет, ни в коем случае — они у нас какие есть, такие и есть. Мы болеем и плачем за человека, выживающего в этот период времени».

Также в касте — Лев Зулькарнаев, Сергей Гилев и Тимофей Трибунцев. Телепремьера сериала запланирована на 2025 год.