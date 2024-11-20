«У меня бежали мурашки». Фрэнк Грилло — про трейлер «Супермена»

Во время недавнего интервью изданию Collider актёр Фрэнк Грилло, который сыграл в «Супермене» Рика Флага-старшего, рассказал, что уже видел отрывок трейлера ленты и он его поразил.

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По словам Грилло, после просмотра фрагмента у него по коже «бегали мурашки». Трейлер получился зрелищным и отличным, отметил актёр.

Я мельком увидел небольшой отрывок из трейлера. Я не шучу и не преувеличиваю: у меня бежали мурашки по коже. Вот насколько это здорово.

Когда Джеймс Ганн решит показать трейлер фильма людям, пока можно только гадать. Сам фильм с Дэвидом Коренсветом в главной роли выйдет 11 июля 2025 года.