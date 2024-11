Названа дата премьеры второго сезона «Одних из нас»

Max, американский стриминговый сервис, сообщил, что второй сезон сериала "Одни из нас" (18+) выйдет весной 2025 года, передаёт IGN.

© Постер

По словам создателей Крейга Мэйзина и Нила Дракманна (автор видеоигры, по мотивам которой снимается сериал), второй сезон будет короче первого. Так получается из-за того, что материала в видеоигре The Last of Us Part II больше, чем в ее первой части, по которой снят первый сезон.

Однако авторы рассчитывают по крайней мере на третий сезон, а может быть - и на четвертый, они не торопятся.

Создатели отметили, что производство началось 12 февраля 2024 года в Канаде. Второй сезон сериала будет снят в Ванкувере. Основная часть сюжета видеоигры The Last of Us Part II происходит на Тихоокеанском Северо-Западе.

Во втором сезоне будут представлены новые персонажи видеоигры, которых ранее не было. Роль Эбби сыграет Кейтлин Девер. Янг Мазино исполнит роль Джесси, которая ставит потребности окружающих выше своих. Изабелла Мерсед сыграет Дину, новую любовь Элли и бывшую Джесси.

Также на неизвестную роль второго сезона была выбрана Кэтрин О'Хара. В марте 2024 года добавили четырех персонажей, которых сыграют Дэнни Рамирес (в сериале - Мэнни), Ариэла Барер (в сериале - Мел), Тати Габриэль (в сериале - Нора) и Спенсер Лорд (роль Оуэна), снимавшийся в "Ривердейле".

Над вторым сезоном работают Марк Майлод, Нина Лопес-Коррадо, Стивен Уильямс и Кейт Херрон. К работе вернутся Крейг Мазин, Нил Дракманн и Питер Хор.

Премьера второго сезона "Одних из нас" ожидается весной 2025 года.