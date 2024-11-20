Кинокритик назвал плюсы ИИ при съемках исторических фильмов

Нейросети очень помогают в съемках исторических фильмов, потому что могут создать реалистичные образы личностей и событий, поделился с НСН кинокритик и ведущий программы «Синемания» Давид Шнейдеров. По его словам, искусственный интеллект в таком случае — прекрасный помощник.

© кадр из фильма

Кинокритик отметил, что нейросети создают отличные исторические вставки, например Москву 30-х годов в кинопроектах, посвященных Булгакову.

Это абсолютно золотая жила для документалистов, которые занимаются реконструкцией исторических событий. Одно дело, когда мультипликатор рисует мультяшного Ленина, а другое, когда ИИ воссоздает Ленина, которого не отличишь от живого, — подчеркнул Шнейдеров.

Он добавил, что искусственный интеллект можно попросить даже прогуляться по современному Воронежу в компании с поэтом Осипом Мандельштамом и написать стихи в его стиле.

Ранее нейросеть Gemini компании Google впервые пожелала смерти пользователю, которому помогала, следует из переписки в Google. Искусственный интеллект внезапно перешел на личности в ходе обсуждения домашнего задания. Поведение нейросети вызвало серьезные опасения у пользователей и может повлечь дополнительные проверки фильтров и механизмов безопасности искусственного интеллекта в компании Google.