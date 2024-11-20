Отреставрированный «Амадей» выйдет в повторный российский прокат

Фильм «Амадей» Милоша Формана выпустит в повторный российский прокат 12 декабря 2024 года кинокомпания «Иноекино». Демонстрироваться будет новейшая 4К-реставрация, созданная в этом году специально к 40-летнему юбилею фильма. Сеансы пройдут как на английском языке с русскими субтитрами, так и с новым закадровым переводом.

© кадр из фильма

«Амадей» — завораживающий портрет великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта и трагикомическая притча о природе человека, любви к музыке, муках творчества и судьбе тех, кто живет в тени настоящего гения. Милош Форман перенес на экран историю напряженного, драматического соперничества между Моцартом и его современником, композитором Антонио Сальери. Фильм претендует не на историческую достоверность конфликта, а на его универсальность: в центре повествования борьба гениальности и посредственности, Бога и человека, новаторства и закостенелого общества.

Дуэт Тома Халса и Ф. Мюррэя Абрахама стал одним из самых запоминающихся в истории кино. Халс сыграл обаятельного и сумасбродного Моцарта, в то время как Абрахам привнес в образ Сальери глубокий психологизм человека, чьи амбиции разбились о данный свыше талант соперника. Третий главный герой «Амадея» — музыка, настолько эффектно она вплетена в полотно фильма. Симфонии, оперы и концерты Моцарта словно обнажают души персонажей и выражают то, что невозможно передать словами. Фильм — еще и погружение в эпоху XVIII века: детализированные костюмы и роскошные декорации буквально переносят зрителей в мир барочной Вены, императорского двора и пышных оперных постановок.

«Амадей» заслуженно стал триумфатором премии «Оскар» 1985 года, завоевав восемь наград, в том числе за лучшие фильм, режиссуру, мужскую роль и сценарий. С годами фильм лишь укрепил свой статус в качестве шедевра биографического и исторического кино, а также трагикомической притчи о природе человека, муках творчества и судьбе тех, кто живет в тени настоящего гения.

Специальные предпоказы «Амадея» состоятся 6 декабря в Санкт-Петербурге, в кинотеатре «Аврора», 8 декабря в Москве, в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» и нескольких других городах России.