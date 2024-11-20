Amazon объявила дату выхода Beast Games в стиле «Игры в кальмара»

Компания Amazon объявила дату выхода Beast Games — нового реалити-шоу самого популярного блогера в мире Джимми MrBeast Дональдсона. Премьера сериала состоится 19 декабря в сервисе Prime Video, в это же время два дебютных эпизода выйдут и на YouTube-канале ведущего.

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Beast Games описывают как некую вариацию «Игры в кальмара», где 1000 участников из разных стран мира соревнуются за денежный приз в размере $ 5 млн. Сколько серий войдёт в первый сезон шоу, неизвестно, однако они будут выходить еженедельно.

MrBeast представляет новое, рекордное соревновательное реалити-шоу. Невероятные 1000 участников соревнуются в сложных физических, умственных и социальных задачах за шанс выиграть колоссальный денежный приз в размере $ 5 млн. Неделю за неделей участники будут использовать свою силу и ум, чтобы оставаться в игре, в надежде стать миллионером.

Ранее на Amazon и MrBeast был зарегистрирован коллективный иск. Группа участников реалити-шоу обвиняют создателей проекта в нарушении их прав.