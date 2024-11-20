Культовый триллер «Семь» Дэвида Финчера перевыпустят в 4К

Кинокомпания Warner Bros. объявила о выходе ремастера триллера «Семь» — одной из самых известных работ американского режиссёра Дэвида Финчера. Ленту перевыпустят 7 января 2025 года в разрешении 4К, её впервые можно будет посмотреть в современном формате.

© кадр из фильма

Ремастер знаменитой картины приурочен к её 30-летию. Премьера фильма состоялась в сентябре 1995 года, и лента быстро стала одной из самых популярных картин в жанре. Проект рассказывает историю пожилого детектива Уильям и его молодого напарника Миллса, которые расследуют опасное преступление в городе, где никому нельзя доверять.

Главные роли в фильме сыграли звёзды Голливуда: Морган Фримен («Побег из Шоушенка»), Брэд Питт («Одиннадцать друзей Оушена») и Кевин Спейси («Красота по-американски»). При бюджете в $ 33 млн лента собрала более $ 327 млн, став большим хитом для студии и авторов картины.