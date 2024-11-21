Время «Убить дракона»: о чем фильм Марка Захарова и как он снимался

Мрачную сказку "Убить дракона" режиссер Марк Захаров снял в 1988 году, это была его последняя киноработа. В основу сценария легла пьеса Евгения Шварца "Дракон". Картина стала одним из самых необычных и смелых произведений кинематографа "позднего" Советского Союза.

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Сюжет

Фильм рассказывает о рыцаре Ланцелоте, который приезжает в город, управляемый жестоким и всемогущим Драконом. Несмотря на свою устрашающую репутацию, ящер завоевал сердца многих горожан: они привыкли к его тирании и даже начали восхищаться им, находя оправдания его жестокости. Ланцелот бросает вызов Дракону, сражается с ним и побеждает, однако победа над чудовищем не приносит городу свободу. Жители, воспитанные в страхе и подчинении, сами начинают совершать преступления и ждут нового повелителя. В итоге им становится бургомистр, который начинает превращаться в диктатора. Ланцелот вынужден вернуться в город, чтобы объяснить жителям, что смерть Дракона означает только то, что пришло время каждому убить дракона в себе.

Тематика и символизм

"Убить дракона" — философская притча, исследующая природу власти, тоталитаризма и психологию подчинения. Дракон — символ авторитарной системы, а жители города — олицетворение людей, которые привыкли жить под гнетом и не могут адаптироваться к свободе. В фильме сквозит мысль, что недостаточно избавиться от внешнего зла: необходимо победить внутренний страх и отказаться от рабской психологии, которая прививает зависимость от власти.

Фильм не содержит прямых политических заявлений, что позволяет воспринимать его и как притчу, и как сказку, и как сатиру. Пьесу "Дракон", которая легла в основу картины, Евгений Шварц написал в 1942–1944 годах. В своем произведении он подразумевал критику фашистского режима, однако она остается актуальной и для других авторитарных форм правления.

Актерский состав

В картине снялись легенды советского кинематографа, при этом почти все исполнители центральных ролей были артистами "Ленкома". Марк Захаров руководил этим театром и в свои фильмы всегда приглашал актеров, с которыми сработался на сцене. Ланцелота сыграл Александр Абдулов, прежде игравший у Захарова в "Обыкновенном чуде", "Формуле любви" и других фильмах. Роль Дракона исполнил Олег Янковский, чей образ сдержанного и одновременного жестокого, грозного правителя произвел глубокое впечатление на зрителей. Евгений Леонов, полюбившийся зрителям в амплуа добрых, комедийных персонажей, сыграл "правую руку" Дракона — расчетливого и трусливого бургомистра, который притворяется душевнобольным. Александр Збруев снялся в роли ученого Фридрихсена.

Виктор Раков — сегодня звезда, а тогда еще начинающий артист "Ленкома", сыграл Генриха, сына бургомистра. В образе Эльзы — возлюбленной Генриха, Ланцелота и избранницы Дракона — появилась дочь режиссера, Александра Захарова. Роль ее экранного отца — архивариуса Шарлеманя — исполнил Вячеслав Тихонов. По сути, он был единственным не "ленкомовским" артистом, задействованном в костяке основных героев. Он воплотил образ бессильного и беспомощного интеллигента, который тонко раскрывает внутреннюю трагедию горожан.

Интересные случаи на съемках

Картина "Убить дракона" снималась совместными усилиями "Мосфильма" и немецких киностудий Bavaria Film и ZDF Stuttgart. Поскольку действие разворачивается в некоем сказочном европейском городе, значительную часть съемок проводили в Германии и Польше.

Александр Абдулов любил самостоятельно выполнять сложные трюки, поэтому от помощи каскадера отказался и во время полета на воздушном шаре. Из-за особенностей конструкции он не смог справиться с управлением и оказался на территории Австрии (съемки проходили в Германии, неподалеку от австрийской границы), где и приземлился на одной из частных ферм. Хозяин вызвал полицию, и потребовалось вмешательство советского консула, чтобы вызволить актера из полицейского участка.

А вот Вячеславу Тихонову известность, по слухам, помогла избежать штрафа в электричке, где съемочная группа "Убить дракона" по незнанию оказалась без билетов. Дело было в Польше, и фильм "17 мгновений весны" там знали не хуже, чем в СССР. Контролеры узнали легенду советского кино и разрешили ехать без билетов.

Самые известные цитаты из фильма "Убить дракона"

"Единственный способ избавиться от Дракона — это иметь своего собственного".

"Смелые люди, но всего боятся".

"Это не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города".

"Стой здесь и жди. Когда начну — не скажу".

"Мы давно уже убиваем без всяких условий. Новые времена — новые веяния".

"Получишь государственное, как его, вознаграждение. А сейчас или посмертно — решай сам".

"Злые языки говорят, что господин Дракон потерял голову". — "А вы что говорите?" — "Мы говорим, что Дракон освободил от военной службы одну свою голову по состоянию здоровья. Идя навстречу ее же пожеланиям".

Значение и влияние

"Убить дракона" — один из важнейших фильмов позднего советского кинематографа. Его политический подтекст и философские размышления о власти и свободе нашли отклик у зрителей, особенно в контексте перемен в Советском Союзе. Актуальность фильма со временем не снижается. В условиях новых политических реалий и стремления западных стран любой ценой навязывать другим свои ценности картина продолжает вызывать интерес, заставляет задуматься о природе человеческого подчинения и личной ответственности.