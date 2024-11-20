В Каире показали «Вечную зиму»

Фильм "Вечная зима" (2024) Николая Ларионова был впервые продемонстрирован египетским зрителям в рамках 45-го Каирского международного кинофестиваля. По словам самого режиссера, снятая в Магнитогорске картина повествует не только о родительском горе, но и об особом уральском духе и силе, о необходимости выстраивания коммуникации между людьми.

© Кадр из фильма

"Я специально снимал этот фильм на Урале, чтобы вся съемочная команда смогла прочувствовать этот особый уральский дух и ту силу, которую диктуют природа и погода. По сюжету изначально задумывалось, что герой Александра Робака, который играет отца, потерявшего своего сына, - плоть от плоти этого места, физически сильный мужчина, однако в процессе съемок стало понятно, что и в героине Юлии Марченко, его жене, кажущейся его противоположностью, этой силы ничуть не меньше, пусть она и не проявляет ее открыто", - рассказал Ларионов в беседе с корреспондентом ТАСС.

В то же время, по его словам, назвать показанный в фильме Урал исключительно брутальным было бы неправильно: "определяющее влияние на судьбы героев оказывает не само по себе место действия, а предоставляющиеся им возможности и происходящие с ними события". "Некоторые и вовсе полагают, что случившееся в фильме - это череда случайностей, однако мне кажется, что все события все же определенным образом между собой связаны, и одно влечет за собой другое", - указал режиссер.

О важности коммуникации и русском характере

Основным мотивом своего фильма сам режиссер называет важность общения между супругами, членами семьи, друзьями и коллегами.

"Мне кажется примечательным, что герой Робака в итоге смог выговориться только перед охранником в ночном клубе - ему, конечно, стало легче после этого, однако было бы гораздо лучше, если бы все эти слова он сказал бы не тогда и не незнакомому ему человеку, а раньше и жене, чтобы они могли поделиться друг с другом наболевшим, это сильно облегчило бы их общение", - отметил Ларионов.

При этом "Вечная зима" в какой-то мере демонстрирует, по словам ее создателя, и определенные черты характера, присущие русскому человеку.

"В начале фильма отец главного героя похож на медведя или на быка, готового разорвать красную тряпку, однако со временем он успокаивается. Мне кажется, нашим людям в целом присуще такое: сначала они могут быть очень эмоциональны, но потом их отпускает, они не живут идеей мести", - подчеркнул режиссер, отвечая на вопрос одного из египетских зрителей после показа.

Показ в Каире

Фильм "Вечная зима" включен в номинацию "Международная панорама" Каирского кинофестиваля и должен быть продемонстрирован дважды. На первый показ, прошедший на территории Каирской оперы, были выкуплены все билеты, а после его завершения многие зрители остались для общения с режиссером. Они задавали вопросы и о сюжете, в центре которого - родители, пытающиеся каждый по-своему справиться с потерей сына, и об источниках вдохновения автора, и об использованных им художественных приемах. Второй показ картины запланирован на 21 ноября.