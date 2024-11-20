Авторы «Minecraft в кино» объяснили, почему фильм не сделали анимационным

Режиссёр Джаред Хесс и продюсер Торфи Франс дали интервью журналистам издания IGN. В ходе разговора авторы «Minecraft в кино» объяснили, почему решили сделать фильм не анимационным.

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Кинодельцы заявили, что по Minecraft уже давно есть как официальный, так и фанатский анимационный контент, но полноценного фильма ещё не было. Ко всему прочему, идею превратить культовую песочницу в ленту с живыми актёрами они вынашивали долгие годы.

Мы обсуждали фильм ещё до того, как родились многие зрители, которые посмотрят его. И мы уже тогда знали, что это будет лайв-экшен, а не анимация.

События «Майнкрафта» развернутся в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Премьера экранизации кубического мира состоится 4 апреля 2025 года.