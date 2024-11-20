Фильм «Мортал Комбат 2» получил возрастной рейтинг «для взрослых»

Рейтинговое агентство MPAA присвоило фильму «Мортал Комбат 2» возрастной рейтинг «для взрослых». Эксперты оценили сиквел подобным образом из-за наличия кровавых сцен, расчленёнки и ненормативной лексики. Первая часть в своё время получила аналогичный рейтинг R.

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«Мортал Комбат 2» продолжит события оригинальной части. Вернутся все основные персонажи, также появятся и новые. Заносчивого экшен-актёра и бойца Джонни Кейджа исполнит звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан, а Тати Габриель воплотит образ Джейд.

Напомним, первую часть критики и зрители приняли смешанно, однако среди отзывов было также достаточно и положительных. Многим понравились темп картины и подобранные актёры на главные роли.

Премьера картины «Мортал Комбат 2» в мировом прокате состоится 24 октября 2025 года.