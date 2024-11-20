Вышел тизер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

В третьем сезоне сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон" герои отправятся в Испанию. На пути туда они встретят нового загадочного персонажа, который в будущем поможет им добраться до Америки. Его сыграет Стивен Мерчант.

© Кадр из фильма

Далее спойлеры! В первом сезоне, вышедшем в 2010 году, главный герой Рик после комы просыпается во время апокалипсиса. Он отправляется на поиски своего дома, вдруг Морган и Дуэйн бьют его лопатой, забирают в здание, находящиеся неподалеку, и рассказывают, что происходит. Теперь цель Рика - найти свою семью, жену Лори и сына Карла.

Во втором сезоне 2015 года группа идет в форт Беннинг, но сталкивается на дороге с мертвецами. Софи убегает от зомби и теряется в лесу. Ребятам приходится остаться на время там, чтобы найти девочку. Карл, увидев оленя, решает его погладить, но получает пулю в живот от охотника.

Рик узнает, что рядом есть ферма, где мальчику могут помочь, берет его на руки и идет туда. Шейн, узнав, что в амбаре держат зомби, думая, что их можно спасти, открывает двери. Софи, которую все искали, оказывается, превратилась в ходячего и была заперта там. Начинается схватка выпущенных зомби и людей. В конце сезона, Андре отделяется от группы и встречает женщину с катаной и двумя ручными зомби.

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Продолжение сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон" с Норманом Ридусом выйдет в 2025 году.