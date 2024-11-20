Футболист Федор Смолов дал жене миллион рублей на съемки фильма

Супруга футболиста ФК «Краснодар» Федора Смолова, Карина Истомина, завершила работу над документальным фильмом о сексуализированном насилии над детьми.

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Проект, создававшийся почти девять месяцев, рассказывает о масштабах проблемы и ее разрушительных последствиях. Истомина выразила надежду, что фильм поможет пострадавшим, родителям и обществу в целом осознать важность профилактики и полового воспитания.

Принять участие в создании фильма согласились две жертв насилия, которые открыто рассказали о том, что пережили, а эксперты дали советы не только им, но и всем, кто пережил подобное.

"Теперь я могу с уверенностью сказать, что человеческого дна не существует. Это огромная темная бездна, где очень много боли, зла и ненависти. И после таких работ еще сильнее начинаешь ненавидеть людей", — Карина Истомина.

Она подчеркнула поддержку со стороны мужа Федора Смолова, выделившего миллион рублей на съемки. По словам Истоминой, финансовая помощь супруга стала решающим фактором в завершении проекта.

"Федя дал нам миллион рублей на съемки фильма. я очень ему благодарна и это так классно, когда муж во всем поддерживает. В общем, он нам очень помог, потому что мы все откладывали и откладывали эти съемки и только благодаря ему решили, что пора", — Карина Истомина.

Ранее «Кубань Информ» писал, что нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов заявил о пропаже часов за 8 млн рублей. Футболист не нашел лимитированные Audemars Piguet после матча в Казани.