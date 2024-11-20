Сериал «Чужой: Земля» от автора «Фарго» выйдет летом 2025 года

Телеканал FX Networks опубликовал новый тизер сериала «Чужой: Земля» от Ноя Хоули — автора «Фарго» и «Легиона». Из ролика стало известно, что премьера шоу состоится летом 2025 года, однако точная дата пока не раскрывается.

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События «Чужого: Земля» развернутся за пару лет до «Прометея» и за 30 лет – до дебютной ленты франшизы. Все действия будут происходить на Земле, а история станет вращаться вокруг корпорации Вейланд-Ютани, которая стремится создать лучшего андроида. Главные роли в проекте исполнили Сидни Чендлер («Шугар») и Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4»).

Сериал будет доступен для просмотра в стриминговом сервисе Hulu.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FOX.