Собака пытается спасти хозяина в трейлере фильма «Мое собачье дело»

Трейлер фильма «Моё собачье дело» обнародовала 20 ноября 2024 года кинокомпания «Наше кино». Главные роли в новогодней комедии режиссера Александра Бабаева исполнили Максим Лагашкин, Ирина Пегова, Андрей Андреев, Юлия Сулес, Михаил Орлов, Анатолий Васильев и другие.

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Михаил (Васильев) — бывший конструктор самолетов, а ныне просто дедушка, который постоянно попадает в нелепые ситуации. Однажды 31 декабря они с внуком Сережей (Андреев) приютили пса и дали ему имя Степка. Вскоре после того, как внука забрали родители, Михаилу становится плохо. И теперь у Степки есть совсем немного времени, чтобы позвать на помощь и спасти жизнь своему хозяину. Но сделать это не так-то просто, ведь никто из людей не знает собачьего языка. Единственный выход — найти Сережу, который, как кажется Степке, понимает его, но в большом городе это будет непросто.

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В российский прокат «Моё собачье дело» выйдет 5 декабря.