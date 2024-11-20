Fleetwood Mac расскажут свою историю в документальном фильме

Новый документальный фильм о легендарной рок-группе Fleetwood Mac готовит Apple Original Films. Как сообщает Deadline, режиссером проекта выступит Фрэнк Маршалл, ранее снявший документальные ленты про Beach Boys, Bee Gees, Кэрол Кинг и Джеймса Тейлора.

Заявленный как «полностью одобренный» группой, фильм будет рассматривать как 50-летнюю историю, так и наследие Fleetwood Mac. В ленте будут представлены новые интервью с Миком Флитвудом, Джоном Макви, Линдси Бакингемом и Стиви Никс, а также архивные интервью с покойной Кристин Макви и никогда ранее не публиковавшиеся закулисные кадры.

Я очарован тем, как возникла эта невероятная история огромных музыкальных достижений, - говорит Маршалл. - Fleetwood Mac каким-то образом удалось объединить их часто хаотичные и почти оперные личные жизни в собственную историю в реальном времени, которая затем стала легендой. Это будет фильм о музыке и людях, которые ее создали.

На данный момент нет ни даты выхода фильма, ни официального названия проекта. «ИнтерМедиа» напоминает, что помимо музыки Fleetwood Mac прославились сложными отношениями внутри коллектива, особенно между Никс и Бакингемом, которые послужили прототипами главных героев романа, а затем и сериала «Дейзи Джонс и The Six».