Третий сезон «Игры в кальмара» будет последним

Третий сезон "Игры в кальмара" будет заключительным, сообщает The Hollywood Reporter.

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Создатель сериала Хван Дон Хек считает, что рассказал в этой истории все, что хотел, и полностью раскрыл персонажа Ги Хуна. Больше ему сказать в этом сериале нечего. Поэтому третий сезон будет финальным - и Хван Дон Хек ставит в нем жирную точку.

Хван Дон Хек рассказал, что, когда создавал первый сезон "Игры в кальмара", даже не планировал второй. Однако у него была идея: Ги Хун возвращается в игры, чтобы положить им конец.

Актёр Ли Джон Джэ, рассказал, что не ожидал от Хван Дон Хека такого быстрого написания сценария для второго сезона. По мнению актера, состояние его героя, Ги Хуна, в первом и втором сезонах сильно отличается.

Ли Джон Дже поделился, что во время съемок второго сезона, выйдя снова на съемочную площадку, он вспомнил всех персонажей, которые на ней погибли. Актер, почувствовал, что хочет, чтобы в новом сезоне как можно больше людей остались в живых.

Второй сезон "Игры в кальмара" выйдет 26 декабря. Третий и финальный сезон ожидается в 2025 году.

Ранее Хван Дон Хек жаловался, что потерял девять зубов на съемках сериала из-за стресса.